پروژه فاضلاب فردوس به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی عراقی زاده اظهارداشت: سرمایه‌ گذار طرف قرارداد این پیمان در این زمینه 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری می ‌کند.

وی با بیان اینکه این اقدام برای نخستین بار در استان خراسان جنوبی صورت گرفته است، گفت: در این پیمان، طراحی، ساخت و بهره ‌برداری از بخش‌هایی از شبکه‌ جمع‌آوری فاضلاب شهری فردوس به بخش خصوصی واگذار شده است.

عراقی زاده با اشاره به تعهد دو ساله سرمایه ‌گذاری برای انجام این پیمان تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح از اوایل سال آینده آغاز می ‌شود.

به گفته این مسئول دولت برای ساخت و تکمیل این پروژه هیچ هزینه‌ ای نمی‌ کند و سرمایه‌ گذار مربوطه، در قبال سرمایه ‌گذاری صورت گرفته استفاده و بهره برداری از پساب این فاضلاب در آینده را خواستار شده است.