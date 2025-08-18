به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی تکمیل شبکه فاضلاب شهر میبد و نحوه بهرهبرداری از پساب آن برای مصارف صنعتی، با حضور سیدمهدی طلائیمقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، جلال علمدار مدیرعامل آبفای استان و جمعی از مسئولان استانی، شهرستانی و سرمایهگذار بخش خصوصی برگزار شد.
جلال علمدار در این نشست با اشاره به اهمیت تسریع در روند تکمیل پروژه اظهار داشت: با بهرهبرداری کامل از شبکه فاضلاب میبد، علاوه بر ارتقای خدمات شهری و بهداشتی برای شهروندان، پساب تصفیهشده میتواند پشتوانهای مطمئن برای تأمین آب صنایع و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی منطقه باشد.
او افزود: شرکت آبفا با همکاری دستگاههای اجرایی و سرمایهگذار، تمام توان خود را برای رفع موانع و تکمیل خطوط انتقال این پروژه بهکار گرفته تا هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری کامل آن باشیم.
