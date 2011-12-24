کاسترو وارد گینس شد / مردی که از 638 سوء قصد جان به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنا بر اعلام منابع رسمی در هاوانا "فیدل کاسترو" رهبر 85 ساله انقلاب کوبا در طول زندگی سیاسی خود 638 مورد سوء قصد را تجربه کرده و از تمام آنها جان سالم به در برده است.

بر این اساس، بیشتر این سوء قصدها از جانب دشمنان درجه یک کوبا از جمله سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) ترتیب داده شده است.

این در حالی است که در این عملیات تمام انواع شیوه های تروریستی از جمله هدف قرار دادن با قناصه، قرار دادن مواد منفجره در کفش، جاسازی سم در سیگار و گذاشتن بمب کوچک در توپ بیسبال مورد آزمایش قرار گرفته، اما هیچ یک موفقیت آمیز نبوده است.

فیدل کاسترو که از سال 1959 و با پیروزی انقلاب کوبا رهبری این کشور را به عهده داشت، در آوریل سال گذشته جای خود را به برادرش رائول سپرد.