عملکرد وزارت صنایع در واگذاری خودروسازان/ واگذاری مبهم سهام سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری سهام خودروسازان حاکی از این است که در رابطه با واگذاری شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن، یکی از موضوعات بسیار مهم که به تازگی در خصوص واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی مطرح شده، واگذاری سهام خودروسازی سایپا و شرکتهای اقماری زیرمجموعه آن بود که مورد توجه بسیاری از دستگاهها و نهادهای نظارتی قرار گرفت.

در نهایت معاملات سهام این شرکت از سوی شورای رقابت باطل شد، به این ترتیب که شرکت خودروسازی سایپا، اقدام به خرید سهام خود از طریق شرکت‌های اقماری زیرمجموعه‌‎ خود کرده بود.

نتایج بررسی حاکی از این است که از 29.16 درصد سهام عرضه شده شرکت خودروسازی سایپا در بورس، حدود 20 درصد آن از سوی شرکتهای اقماری زیرمجموعه خودروسازی سایپا شامل شرکت ایمن جوش سایپا، شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان و حدود 9 درصد آن نیز از سوی شرکت گروه صنعتی رنا خریداری شده است.

این درحالی است که حدود 30 درصد سهام شرکت گروه صنعتی رنا نیز به طور غیرمستقیم متعلق به شرکت خودروسازی سایپا است. در واقع، خریداران سهام شرکت گروه صنعتی رنا نیز شرکتهای اقماری زیرمجموعه شرکت خودروسازی سایپا بوده‌اند زیرا از 17 درصد سهام واگذار شده این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی، حدود 11 درصد آن توسط شرکتهای زیرمجموعه خودروسازی سایپا خریداری شده و 23.25 درصد سهام عرضه شده این شرکت در بورس نیز، تماما توسط شرکت های زیرمجموعه خودروسازی سایپا خریداری شده است.

بنابراین اینگونه واگذاری های متقاطع سهام شرکتهای خودروسازی و به نوعی ادغام آنها، باعث ایجاد فضای غیررقابتی در صنعت خودرو کشور شده و این موضوع با روح حاکم بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.

ضمن اینکه منابع تامین مالی خرید سهام شرکتهای خودروسازی سایپا نیز محل ابهام است که این موضوع جهت شفافتر شدن باید از طریق نهادهای ذیربط مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار گیرد.