سبحان احمدی در ۸۰۰ متر طلایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری دومین روز از رقابت‌های دوومیدانی تور قاره‌ای که به میزبانی کشور نیجریه درحال برگزاری است سبحان احمدی دونده دوهای نیمه استقامت تیم ملی کشورمان موفق شد با ثبت حدنصاب ۱:۴۸.۵۳ دقیقه و با کسب عنوان قهرمانی به کار خود در این مسابقات پایان دهد.

پس از سبحان احمدی دوندگان کشور میزبان در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

این مسابقات یکی از رویدادهای دارای امتیاز برای دست یافتن به ورودی بازی‌های المپیک پاریس است.



تیم ملی ایران با پنج نماینده (حسین رسولی، مهدی صابری، مهدی پیرجهان، سبحان احمدی و حمیده اسماعیل نژاد) در این مسابقات شرکت کرده است.