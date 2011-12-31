همایش "دین، معنویت و عرفان" در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "همایش دین، معنویت و عرفان"، با هدف فراهمسازی زمینه پژوهش درباره کارکردهای معنوی آموزههای دینی و عرفانی و تفکیک عرفان اصیل اسلامی ازعرفانهای کاذب ومعنویتگرایی دروغین، به همت معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه برگزار می شود.
بر اساس این گزارش این همایش با محوریت دین ومعنویت و دین وعرفان برگزار می شود.
ماهیت دین ومعنویت، رابطه دین و معنویت، معنویت دینی وغیردینی، معنویت در اسلام و ادیان دیگر (تطبیق بین اسلام و یکی از ادیان)، معنویت در سیره معصومان(ع)، برنامههای اسلام در پاسخ به معنویتخواهی بشر از جمله موضوعاتی است که در محور دین ومعنویت به آن پرداخته می شود و اعلان فراخوان شده است.
علل و عوامل معنویتگرایی و معنویتگریزی در اسلام، نقش عبادات درحیات معنوی انسان، نقش ادعیه درحیات معنوی انسان، جلوههای معنویتدر صحیفة سجادیه، معنویت وفقه، معنویت وسیاست، معنویت وعرفان، معنویت دینی ومدرنیته، رسانه و معنویت دینی، معنویت در جهان معاصر و چالشهای پیشرو از دیگر موضوعات این محور است.
همچنین ماهیت دین وعرفان، رابطه دین وعرفان، عرفان دینی و دینعرفانی، عرفان و جایگاه عارف در اسلام و ادیان دیگر (تطبیق با یکی از ادیان دیگر)، عرفان در سیرةمعصومان(ع)، جلوههای عرفان در صحیفة سجادیه، بررسی مکاتب عرفانی تشیع، عرفان شیعی ودیگر مکاتب عرفانی، عارفان مسلمان وتأثیرگذاری آنها در پیشبرد تفکر اسلامی، تصوف وعرفان، عرفان وفقه، عرفان وادعیه، عرفان وسیاست، نقد و بررسی مبانی و آموزههای عرفانی نوظهور موضوعات بخش دوم این همایش را ایجاد می کنند.
مهلت ارسال مقاله تا 30 دی ماه اعلام شده و علاقه مندان می توانند به دبیرخانه همایش در مجتمع آموزش عالی فقه مراجعه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مجتمع آموزش عالی فقه، با هدف تعالی معنویت و برطرف ساختن شبهات جامعه اسلامی، همایش "دین، معنویت و عرفان" را برگزار می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، "همایش دین، معنویت و عرفان"، با هدف فراهمسازی زمینه پژوهش درباره کارکردهای معنوی آموزههای دینی و عرفانی و تفکیک عرفان اصیل اسلامی ازعرفانهای کاذب ومعنویتگرایی دروغین، به همت معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه برگزار می شود.
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