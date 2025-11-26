اولین همایش ملی عرفان، کودک و سلامت فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به همت گروه عرفان و معنویت پژوهشکده حکمت و دینپژوهی پژوهشگاه و با همکاری مؤسسات و مراکز علمی کشور، در آبانماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
بنا بر این گزارش حجت الاسلام علی فضلی مدیر گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه و دبیر علمی این همایش با اعلام این خبر عنوان کرد: «با توجه به نیاز روزافزون جامعه به توجه به سلامت معنوی کودکان و ضرورت آشنایی این نسل با مفاهیم عرفانی و معنوی، تصمیم گرفتیم همایش ملی عرفان، کودک و سلامت معنوی را با رویکرد علمی، کاربردی و آیندهنگارانه برگزار کنیم.»
وی هدف اصلی همایش را تبیین چرایی و ضرورت پرداختن به عرفان برای کودکان و ارائه راهکارهای علمی برای انتقال مفاهیم معنوی متناسب با ذهن، نیاز و روحیه کودکان دانست و گفت: «این همایش تلاش دارد نقش عرفان در رشد شخصیت، هویت معنوی و سلامت روانی و اجتماعی کودکان را از منظر علمی بررسی کند و الگویی جامع برای تربیت معنوی نسل آینده ارائه دهد.»
دبیر علمی همایش با اشاره به گستردگی موضوع، محورهای همایش را چنین تشریح کرد: محور اول: فلسفه عرفان برای کودک، موضوعاتی همچون امکانسنجی، ضرورت، ظرفیتها، اهداف و چگونگی انتقال مفاهیم عرفانی به کودک، مسائل وجودی و سلوکی کودک و عرفان، ادبیات و هنر در خدمت عرفان کودک، چالشها و فرصتها، و جایگاه عرفان در آینده کودکان.
محور دوم: تعلیم و تربیت، عرفان و کودک
نقش خانواده و مدرسه در تربیت عرفانی، آموزش عرفان به کودکان، جایگاه معلم، روشهای تدریس و شیوههای تربیت عرفانی، کاربرد عرفان در نظام آموزشی، هوش معنوی کودک و بهرهگیری از ادبیات، انیمیشن و سینما در تربیت معنوی.
محور سوم: ادبیات، عرفان و کودک
داستان و شعر عرفانی کودک، ادبیات عارفانه کودک، بازنویسی داستانهای عرفانی کهن برای کودکان، نقش طنز و شخصیتسازی در ادبیات عرفانی کودک، سهم ادبیات عرفانی در تقویت تخیل و خلاقیت کودکان و نقش تصویرگری در انتقال مفاهیم.
محور چهارم: رسانه، عرفان و کودک
جایگاه رسانه در انتقال معنویت، عرفان در انیمیشن، سینما و تئاتر کودک، عرفان و رسانه ملی، نقش فناوری، کتابهای الکترونیکی، اپلیکیشنها، پادکستها، موسیقی و همچنین کاربرد هوش مصنوعی برای پاسخ به پرسشهای معنوی کودکان.
محور پنجم: سلامت معنوی و کودک
سلامت معنوی در ساحتهای شناختی، عاطفی، اخلاقی و رفتاری، معیارهای رشد معنوی کودک، راهکارهای آموزش سلامت معنوی، نقش ادبیات عرفانی در کاهش اضطراب و افزایش آرامش کودکان و نقش بازیهای معنوی در رشد سلامت آنان.
محور ششم: شعر، عرفان و کودک
محور هفتم: انیمیشن، عرفان و کودک
محور هشتم: میراث کهن عرفانی و کودک
فضلی با تأکید بر رویکرد آیندهنگار همایش گفت: مفاهیم عرفانی تنها در قالب توصیه اخلاقی نیستند؛ بلکه قابلیت دارند بهعنوان ابزار ارتقای سلامت روان و معنویت کودکان و حتی کاهش آسیبهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: پژوهشگران میتوانند مقالات خود را به نشانی ارسال نمایند. مهلت ارسال اصل مقالات تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ و زمان برگزاری همایش، آبان ماه ۱۴۰۵ برنامه ریزی شده است.
فضلی یادآور شد: همچنین علاقهمندان به حضور در این همایش میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال اطلاع رسانی همایش در پپامرسان ایتا به نشانی eitaa.com/Erfan_and_Child1405 مراجعه نمایند.
