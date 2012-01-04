۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

سالن همایشها و کنفرانسهای دماوند اواخر بهمن به بهره برداری می رسد

دماوند - خبرگزاری مهر: سالن ویژه همایشها و کنفرانسهای دماوند در ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد این منطقه در حال آماده سازی و تجهیز است و اواخر بهمن به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، این سالن با ظرفیت 360 نفر در طبقه انتهایی ساختمان شش طبقه جدید در حال آماده سازی است و یک سالن آمفی تئاتر با 360 نفر و یک سالن کنفرانس با ظرفیت 40 نفر در کنار امکانات و ویژگیهای دیگر مجموعه همایشها در آن دیده و تعبیه شده است.

سالن همایشهای واحد دماوند وسایل مورد نیاز این سالن خریداری شده و شرکت مربوطه در حال نصب و راه اندازی است؛ این سالن با هزینه بالایی در حال تجهیز است چراکه از امکانات ویژه و روز دنیا در آن استفاده شده و از امکان ویدئو کنفرانس و دیگر امکانات صوتی و تصویری مدرن بهره می برد.

این سالن در شهر دماوند بی نظیر است و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند را در این زمینه نیز در شهر دماوند پیشتاز و صاحب عنوان خواهد کرد.

کد مطلب 1500955

