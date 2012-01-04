سالن همایشها و کنفرانسهای دماوند اواخر بهمن به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، این سالن با ظرفیت 360 نفر در طبقه انتهایی ساختمان شش طبقه جدید در حال آماده سازی است و یک سالن آمفی تئاتر با 360 نفر و یک سالن کنفرانس با ظرفیت 40 نفر در کنار امکانات و ویژگیهای دیگر مجموعه همایشها در آن دیده و تعبیه شده است.

سالن همایشهای واحد دماوند وسایل مورد نیاز این سالن خریداری شده و شرکت مربوطه در حال نصب و راه اندازی است؛ این سالن با هزینه بالایی در حال تجهیز است چراکه از امکانات ویژه و روز دنیا در آن استفاده شده و از امکان ویدئو کنفرانس و دیگر امکانات صوتی و تصویری مدرن بهره می برد.

این سالن در شهر دماوند بی نظیر است و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند را در این زمینه نیز در شهر دماوند پیشتاز و صاحب عنوان خواهد کرد.