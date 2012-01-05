13 هزار زائر زنجانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش کرمی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد راهیان نور استان به همکاری و مساعدت مسئولان استان در اجرای طرح راهیان نور اشاره کرد و افزود: در همین راستا امسال 13 هزار زائر از اقشار مختلف مردم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شود.

سردار کرمی زمان آغاز کاروان های اعزامی را اسفند سال جاری عنوان کرد و گفت: اعزام کاروان ها تا 20 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی اجرای طرح راهیان نور را فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین نسل جوانان عنوان کرد و گفت: جوانان باید با فتنه ها و توطئه های دشمنان از شروع انقلاب تاکنون آشنا شوند و برگزاری طرح راهیان نور این فرصت را برای ما فراهم خواهد ساخت.

سردار کرمی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی استکبار جهانی برای از بین بردن انقلاب کمر همت بسته است، ادامه داد: ناکامی دشمنان در 8 سال دفاع مقدس زمینه برای جنگ نرم در کشور را فراهم ساخته است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان از اعزام سه هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی غرب کشور خبر داد و گفت: در همین راستا شش هزار فرهنگی نیز به این مناطق اعزام شدند.

سردار کرمی افزود: هفت هزار و 697 دانش آموز دختر نیز در بهمن امسال به مناطق عملیاتی غرب اعزام خواهند شد.

سردار کرمی با اشاره به اینکه دانشگاه های زنجان 76 هزار دانشجو دارند، یادآور شد: امسال 1500 تن از دانشجویان اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه حضور راویان و روحانیون در این کاروان ها ضروری است، گفت: بسته های فرهنگی ویژه کاروان راهیان نور تهیه و توزیع خواهد شد.