ساماندهی 950 نفر در ساختار هیئتهای بازرسی انتخابات شهرستان اصفهان

اسفندیار تاجمیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 19 ستاد هماهنگی اجرایی در شهرستان تشکیل و 19 دفتر بازرسی در این ستادها تشکیل می‌شود، اظهار داشت: تعداد 650 نفر بازرس انتخاباتی و در هر شعبه یک نفر نیز برای انتخابات نهم منتخب شده‌اند.

وی به اهمیت انتشار اخبار صحیح انتخاباتی اشاره و تصریح کرد: اخبار مربوط به انتخابات از سایت فرمانداری اصفهان منتشر می‌شود.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان تاکید کرد: هیئت‌های بازرسی شهرستان اصفهان در مدت انتخابات مجلس نهم وظیفه جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی پیش از موعد برخی کاندیداها و نیز ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با انتخابات در این زمینه را دارند.

وی با بیان اینکه مردم هر گونه تخلف احتمالی در مورد انتخابات را گزارش کنند، گفت در این دوره تعداد بازرسان در شهرستان اصفهان 650 نفر و برای هر شعبه یک نفر و در مجموع 950 نفر در ساختار هیئت های بازرسی شهرستان اصفهان ساماندهی شدند.

تاجمیری تعداد سربازرس ها را نیز 65 نفر و برای هر10شعبه یک نفر سربازرس و تعداد 130 بازرس رزرو (درهر 10شعبه دو نفر) و تعداد 65 سربازرس رزرو(برای هر 10 شعبه یک نفر) منظور خواهد شد.



وی با بیان اینکه سه نفر در این دبیرخانه مشغول فعالیت هستند، افزود: اعضای هیئت‌های فرعی بازرسی انتخابات شهرستان اصفهان نیز سه نفر هستند که در مجموع 15 نفر در هیئت‌های فرعی بخش‌های تابعه شهرستان منصوب شده‌اند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان بیان داشت: در این ارتباط سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری به‌عنوان رئیس هیئت بازرسی، سرپرست بخشداری مرکزی اصفهان به‌عنوان دبیر هیئت بازرسی شهرستان اصفهان و رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه نیز به‌عنوان عضو هیئت بازرسی شهرستان اصفهان انتخاب شدند.

وی به فعالیت دبیرخانه هیئت بازرسی اشاره کرد و افزود: دبیرخانه هیئت بازرسی انتخابات شهرستان اصفهان در ساختمان فرمانداری اصفهان واقع شده که شماره تماس 2677023 و شماره دورنگار 2683393 آماده دریافت گزارشات مربوط به انتخابات است.