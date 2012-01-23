دولت به انعقاد قرارداد صلح با ارتش آزادیبخش مورو امیدوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فیلیپین، مشاور صلح رییس جمهور فیلیپین با اعلام این مطلب گفت: ما به گفتگوهای صلح ادامه می دهیم گرچه رسیدن به هدف نهایی این مذاکرات یعنی پایان دادن به درگیرهای خونبار در کشور، آسان نیست.

خانم "ترزیتا دلس" با اشاره به دستیابی به توافقات مهم ایجاد شده برخلاف روند کند مذاکرات در گذشته ، افزود: مهمترین دلیل تسریع در روند مذاکرات، افزایش حمایتهای سیاسی "بنینو آکینو" رییس جمهوری فیلیپین است.

روند صلح در فیلیپین از تابستان امسال به دلیل عدم قبول برنامه دولت از سوی جبهه آزادیبخش مورو متوقف شده بود.

در حالیکه جبهه آزادیبخش مورو به دنبال جدایی ایالت جنوبی فیلیپین است، دولت به این گروه پیشنهاد افزایش اختیارات محلی را داده است.