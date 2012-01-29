زنگ انقلاب در مدارس البرز نواخته می شود/ گلباران گلزار شهدا با بالگرد

حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهم برنامه های پیش بینی شده در استان برای بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دهم بهمن ماه حضور مسئولان و مدیران استان و شهرستانهای تابعه در مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با آرمانهای ایشان آغازگر برنامه های سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی افزود: 12 بهمن ماه و همزمان با ورود امام به ایران، زنگ پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس استان نواخته خواهد شد.

وی گفت: غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای البرز از برنامه های ویژه دهه فجر، برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تجدید میثاق با آنها بوده و به این منظور سه بالگرد در صورت مساعد بودن شرایط جوی، گلزار شهدای امامزاده طاهر، امامزاده محمد و چهارصد دستگاه را گلباران خواهند کرد.

وی همچنین از برگزاری همایش بزرگ بانوان با حضور حجت الاسلام نقویان در دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: هر یک از کمیته های ستاد دهه فجر صدها برنامه متنوع و شایسته این بزرگداشت عظیم در دستور کار خود دارند و موارد فوق تنها بخشی از اقدامات خواهد بود که برای این دهه در نظر گرفته شده است.

میزبانی بخش وسیعی از جشنواره های بین المللی فجر، برپائی نمایشگاههای کتاب، چاپ روزنامه های بهمن 57 و توزیع آنها، برپائی ایستگاه خبر در مسیر راهپیمائی، اهتزاز بالن با نمادی از پیروزی انقلاب بر فراز آسمان استان، همایش های متنوع مناسب با موضوع انقلاب، اردوی زیارتی اصحاب رسانه، جشن ها و مراسم گوناگون از دیگر برنامه هائی بود که کاشانی پور به آنها اشاره کرد.

رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات استان البرز در خصوص مسیر راهپیمائی در روز 22 بهمن گفت: مسیر احتمالی برای راهپیمائی در استان البرز میدان شهدا، میدان توحید، بلوار امامزاده حسن و مصلی کرج خواهد بود اما هنوز این امر قطعی نشده است.

وی تصریح کرد: مسیر راهپیمائی باید به گونه ای انتخاب شود که برای همگان سهل العبور بوده و همچنین امکان بازتاب حضور گسترده مردم در رسانه ها نیز در مسیر مهیا باشد بنابراین سعی بر این است مسیرهائی انتخاب شود که دسترسی آسان داشته باشند و همچنین پر پیچ و خم و با ورودی خروجی های متعدد نیز نباشد.