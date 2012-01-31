به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر علیرضا ازغندی استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد توحیدفام دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و نویسنده کتاب دکتر احمد نقیب زاده و اعضای کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‎شود.



این نشست چهارشنبه 12 بهمن ساعت از 16 الی 18در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار خواهد شد.

انجمن در خیابان انقلاب، بین فخر رازی و دانشگاه، خیابان لبافی نژاد، نبش کوچه انوری، شماره 1، (دفتر انجمن علوم سیاسی ایران) واقع است.