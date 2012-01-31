به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر علیرضا ازغندی استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد توحیدفام دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و نویسنده کتاب دکتر احمد نقیب زاده و اعضای کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار میشود.
این نشست چهارشنبه 12 بهمن ساعت از 16 الی 18در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار خواهد شد.
این نشست چهارشنبه 12 بهمن ساعت از 16 الی 18در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار خواهد شد.
انجمن در خیابان انقلاب، بین فخر رازی و دانشگاه، خیابان لبافی نژاد، نبش کوچه انوری، شماره 1، (دفتر انجمن علوم سیاسی ایران) واقع است.
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