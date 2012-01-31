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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

"درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی" نقد می‎شود

"درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی" نقد می‎شود

نشست نقد و بررسی کتاب "درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی"نوشته دکتر احمد نقیب زاده از سوی کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران چهارشنبه 12 بهمن در دفتر این انجمن برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر علیرضا ازغندی استاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد توحیدفام دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و نویسنده کتاب دکتر احمد نقیب زاده و اعضای کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‎شود.
  
این نشست  چهارشنبه 12 بهمن ساعت از 16 الی 18در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار خواهد شد.
 
انجمن در خیابان انقلاب، بین فخر رازی و دانشگاه، خیابان لبافی نژاد، نبش کوچه انوری، شماره 1، (دفتر انجمن علوم سیاسی ایران) واقع است.
کد مطلب 1521899

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