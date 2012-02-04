محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان میادین شهرداری قم در ایام الله دهه فجر بازار عرضه مایحتاج عمومی تحت عنوان همشهری یک را در بلوار شهید روحانی، بازار عرضه مایحتاج عمومی همشهری دو را در نیروگاه و بازار عرضه مایحتاج عمومی همشهری سه را در بلوار غدیر افتتاح می‌کند.



وی گفت: بازار عرضه محصولات فرهنگی با عنوان همشهری چهار نیز در بلوار عمار یاسر افتتاح می‌شود.



مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم بیان کرد: بازار عرضه مایحتاج عمومی با عنوان همشهری 6 در بستر رودخانه در پارک سوار شمالی نیز از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح توسط سازمان میادین است.



وی یکی دیگر از پروژهای قابل افتتاح در دهه فجر را ایستگاه استقرار کارگران ساختمانی عنوان کرد و افزود: این ایستگاه در میدان ولیعصر واقع شده است.



دلجویی با اشاره به پروژه‌هایی که کلنگ زنی آن در دهه فجر انجام می‌شود افزود: احداث غرفه‌های آجیل و خشکبار در میدان میوه و تره بار شهید رجایی از پروژه‌هایی است که در دهه فجر کلنگ احداث آن زده می‌شود.



وی ادامه داد: احداث غرفه‌های سبزی فروشی واقع در میدان میوه و تره بار شهید رجایی در این ایام کلنگ زنی خواهد شد.

