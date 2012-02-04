برترین مرورگرها و سیستم عاملها/ بدشانسی گوگل و آغاز خوب مایکروسافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه ژانویه برای شرکت گوگل در بازار مرورگرها با یک هشدار جدی همراه بود به طوریکه پس از حدود دو سال رشد مداوم، گوگل کروم برای اولین بار نسبت به درصد قبلی خود یک کاهش رشد را به ثبت رساند.

بر پایه اطلاعاتی که موسسه تحقیقاتی و تحلیلگر NetApplications انجام داده است مروگر کروم از 19.11 درصد در ماه دسامبر 2011 به رقم 18.94 در ماه ژانویه تنزل کرده است.

این افت ناگهانی می تواند بدان معنی باشد که در این دوره زمانی، مرورگر گوگل نسبت به فایرفاکس شرکت موزیلا هیچ تغییر شگفت انگیز و به روزرسانی مهمی را ارائه نکرده است.

این درحالی است که اینترنت اکسپلورر مایکروسافت با 1.1 درصد رشد در ماه ژانویه 2012 توانست رقم خود را در بازار مرورگرها به 53 درصد برساند. این رشد توانست IE را در این بازار به موقعیت این مرورگر در اکتبر 2011 بازگرداند.

درحقیقت، مایکروسافت توانسته است با بهبودهایی که در عملکرد "اینترنت اکسپلورر 9" ویژه ویندوز 7 ایجاد کرده است 36.2 درصد از بازار آمریکا را به دست آورد.

برمبنای تحقیقات Net Applications، مرورگر IE9 توانسته است 11.6 درصد از بازار مرورگرها را سطح جهانی به خود اختصاص دهد. همچنین در ماه ژانویه نسخه های قدیمی اینترنت اکسپلورر شامل IE8 ، IE7 و حتی IE6 توانستند از این بازار سهم داشته باشند.

براین اساس، باوجود اینکه غول نرم افزاری دنیا چندین سال در تلاش برای حذف کامل IE6 است اما این مرورگر تا پایان ماه ژانویه همچنان 7.9 درصد از بازار جهانی را در دست داشت.

به نوشته کامپیوتر وورد، فایرفاکس نیز در ماه ژانویه توانست به 20.8 درصد از این بازار برسد که این کمترین درصد از اکتبر 2008 تاکنون برای این مرورگر به شمار می رود. سهم مرورگر سافاری اپل نیز در ماه ژانویه به 4.9 درصد از بازار مرورگرها بود.

Net Applications سهم استفاده مرورگرها را با اطلاعات به دست آمده از بیش از 160 میلیون بازدیدکننده ای که 40 هزار وب سایت را مرور کردند محاسبه کرد.

نمودار سهم اشتراک مرورگرها در بازار در ماه ژانویه 2012

افزایش سهم ویندوز XP در بازار سیستم عاملها

علیرغم نتایج مثبتی که ویندوز 7 کسب کرده و استقبال از ویندوز 8 که قرار است تا پایان سال 2012 عرضه شود بسیار شگفت انگیز به نظر می رسد که ویندوز افسانه ای XP در ماه ژانویه توانست سهم خود را در بازار سیستم عاملها افزایش دهد.

آمارهای Net Applications یک افزایش را برای این سیستم عامل نشان می دهد. به طوریکه این ویندوز در ماه دسامبر 2011 توانست 46.52 درصد از بازار را به دست آورد درحالی که این رقم تا پایان ماه ژانویه به 47.19 درصد رسید.

براساس گزارش Cnet، این اطلاعات زمانی جذابیت بیشتری به خود می گیرند که این نکته مهم مد نظر قرار گیرد که این ویندوز "ایکس. پی" بیش از 10 سال است که فعالیت می کند و به عنوان یکی از محبوبیترین سیستم عاملهای تاریخ رایانه شناخته می شود.

مایکروسافت پیش از این اعلام کرده بود که "ویندوز ایکس. پی" را در سال 2014 به طور کامل از بازار خارج می کند. بنابراین، کمتر از 800 روز تا به پایان رسیدن دوران زندگی این سیستم عامل قدیمی باقیمانده است.

همچنین نتایج بررسیهای این موسسه تحلیلگر بازار ICT حاکی از آن است که با افزایش سهم ویندوز "ایکس. پی" از این بازار، به طرز عجیبی از سهم اشتراک ویندوز 7 کم شده است.

به طوریکه، رقم ویندوز 7 از 36.99 درصد در ماه دسامبر 2011 به 36.40 درصد در ژانویه 2012 رسیده است.

Net Applications نشان داده است که تمام نسخه های سیستم عاملهای ویندوز در کل 92 در بازار را در اختیار دارند، درحالی که سهم سیستم عامل Mac OS X تنها 6.39 درصد است.