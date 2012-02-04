برترین مرورگرها و سیستم عاملها/ بدشانسی گوگل و آغاز خوب مایکروسافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه ژانویه برای شرکت گوگل در بازار مرورگرها با یک هشدار جدی همراه بود به طوریکه پس از حدود دو سال رشد مداوم، گوگل کروم برای اولین بار نسبت به درصد قبلی خود یک کاهش رشد را به ثبت رساند.
بر پایه اطلاعاتی که موسسه تحقیقاتی و تحلیلگر NetApplications انجام داده است مروگر کروم از 19.11 درصد در ماه دسامبر 2011 به رقم 18.94 در ماه ژانویه تنزل کرده است.
این افت ناگهانی می تواند بدان معنی باشد که در این دوره زمانی، مرورگر گوگل نسبت به فایرفاکس شرکت موزیلا هیچ تغییر شگفت انگیز و به روزرسانی مهمی را ارائه نکرده است.
این درحالی است که اینترنت اکسپلورر مایکروسافت با 1.1 درصد رشد در ماه ژانویه 2012 توانست رقم خود را در بازار مرورگرها به 53 درصد برساند. این رشد توانست IE را در این بازار به موقعیت این مرورگر در اکتبر 2011 بازگرداند.
درحقیقت، مایکروسافت توانسته است با بهبودهایی که در عملکرد "اینترنت اکسپلورر 9" ویژه ویندوز 7 ایجاد کرده است 36.2 درصد از بازار آمریکا را به دست آورد.
برمبنای تحقیقات Net Applications، مرورگر IE9 توانسته است 11.6 درصد از بازار مرورگرها را سطح جهانی به خود اختصاص دهد. همچنین در ماه ژانویه نسخه های قدیمی اینترنت اکسپلورر شامل IE8 ، IE7 و حتی IE6 توانستند از این بازار سهم داشته باشند.
براین اساس، باوجود اینکه غول نرم افزاری دنیا چندین سال در تلاش برای حذف کامل IE6 است اما این مرورگر تا پایان ماه ژانویه همچنان 7.9 درصد از بازار جهانی را در دست داشت.
به نوشته کامپیوتر وورد، فایرفاکس نیز در ماه ژانویه توانست به 20.8 درصد از این بازار برسد که این کمترین درصد از اکتبر 2008 تاکنون برای این مرورگر به شمار می رود. سهم مرورگر سافاری اپل نیز در ماه ژانویه به 4.9 درصد از بازار مرورگرها بود.
Net Applications سهم استفاده مرورگرها را با اطلاعات به دست آمده از بیش از 160 میلیون بازدیدکننده ای که 40 هزار وب سایت را مرور کردند محاسبه کرد.
نمودار سهم اشتراک مرورگرها در بازار در ماه ژانویه 2012
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