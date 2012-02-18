نهج البلاغه جایگاه واقعی خود را در سطح جامعه پیدا نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی مروجان فرهنگ نهج البلاغه اظهار کرد: ترویج نهج البلاغه می تواند در راستای کاهش آسیب های فرهنگی و اجتماعی در جامعه اسلامی موثر باشد زیرا این کتاب به تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی پرداخته است.

وی تاکید کرد: نهج البلاغه اقیانوس بی پایانی است که هر چه به اعماق آن وارد شویم بیشتر به ارزش های این کتاب و اهمیت موضوعات پرداخته شده در آن پی می بریم.

وی نهج‌البلاغه را یکی از کتاب‌های بسیار مهم برای همه اقشار جامعه شیعیان دانست و ادامه داد: این کتاب یک منشور دائمی است و همین کتاب است که تفاوت حضرت علی(ع) و فرزندان آنها با دیگر مسلمانان را در فهم مسائل دینی و نوع نگرش به مهندسی فرهنگ دینی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی فعالیت های فرهنگی در جامعه گسترش پیدا کرده، تصریح کرد: امام خمینی قرآن و نهج البلاغه را در سطح جامعه گسترش داد تا در جامعه اسلامی فرهنگ دینی توسعه یابد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: مباحث دینی، تربیتی و اخلاقی مطرح شده در نهج البلاغه در سطح جامعه کاربردی شود و اساتیدی که به آموزش این کتاب می پردازند ابتدا بخش های مختلف آن را برای مخاطبان معرفی کنند تا اهمیت نهج البلاغه بیشتر درک شود.

وی بیان کرد: غربی ها به شدت به دنبال این هستند تا سطح زندگی خود را با استفاده از ابزار هنر در جامعه اسلامی فرهنگسازی کرده و گسترش دهند که دراین راستا اساتیدی که نهج البلاغه را آموزش می دهند باید سعی کنند تا در مطرح کردن مباحث نهج البلاغه به توسعه فرهنگ علوی در جامعه توجه کنند.

مرویان افزود: برگزاری مسابقات نیز می تواند در توسعه شبکه آموزشی فرهنگی نهج البلاغه موثر واقع شود و از طرفی می تواند در راستای مقابله با آموزه های غلط غرب نقش مفیدی را ایفا کند.

مرویان حسینی با بیان اینکه این کتاب باید در تمام عرصه های جامعه مورد استفاده و بهره وری قرار بگیرد، افزود: هیئات مذهبی و مساجد از جمله مکان هایی هستند که می توانند در زمینه توسعه نهج البلاغه در میان اقشار مختلف جامعه فرهنگ سازی کنند.