به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابداری در محل کتابخانه مرکزی سمنان، با تأکید بر جایگاه کتاب در ارتقای آگاهی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، کتاب و دانش را مهم‌ترین پشتوانه قدرت و ماندگاری جوامع دانست و گفت آموزه‌های قرآنی و نهج‌البلاغه می‌توانند مسیر حکمرانی و زندگی فردی را متحول کنند.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی استان سمنان گفت وضعیت استان در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی قابل‌قبول است و این توفیق نیازمند قدردانی و استمرار حمایت‌هاست.

استاندار سمنان افزود: جامعه‌ای که در آن کتاب، علم و تجربه جریان داشته باشد، از بسیاری ناهنجاری‌ها مصون می‌ماند، همان‌گونه که در ایام مذهبی مانند ماه رمضان و محرم کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی دیده می‌شود.

کولیوند با بیان اینکه قدرتِ حاکمیت‌ها از دانش و آگاهی جامعه سرچشمه می‌گیرد، توضیح داد حکومت‌ها برای بقا به نوعی از قدرت نیاز دارند؛ گاهی نظامی، گاهی اقتصادی و در برخی کشورها قدرت اطلاعاتی. او تأکید کرد پایه اصلی انقلاب اسلامی ایران، قدرت برخاسته از ایمان، معرفت و تعالیم اسلام بوده است.

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی انقلاب‌ها گفت: بیشتر انقلاب‌های جهان از دل نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته‌اند، اما انقلاب اسلامی ایران انقلابِ ایدئولوژیک و مبتنی بر ارزش‌های دینی بود؛ انقلابی که بر قرآن و سیره پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) استوار شد.

استاندار سمنان کتاب را مهم‌ترین یادگار پیامبر اسلام (ص) دانست و نهج‌البلاغه را گنجینه حکمرانی و اخلاق معرفی کرد. وی از حاضران خواست قرآن و نهج‌البلاغه را در برنامه روزانه خود قرار دهند و گفت عمل به توصیه‌های امیرالمؤمنین (ع) در حوزه‌های اخلاق، عدالت، مدیریت و زندگی اجتماعی می‌تواند مسیر جامعه را اصلاح کند.

کولیوند نقش کتاب را در سامان‌دهی ذهن و رفتار اجتماعی مهم دانست و هشدار داد برخی کتاب‌ها ممکن است مسیر فکری افراد را منحرف کنند و لازم است انتخاب کتاب با دقت و شناخت باشد. استاندار افزود: کتاب راهبر زندگی است؛ همان‌قدر که می‌تواند رشد ایجاد کند، ممکن است مسیر را هم منحرف کند. باید مراقب تغذیه فکری خود باشیم.

وی در ادامه با اشاره به برخی الگوهای رفتاری در جوامع اروپایی گفت این کشورها آزادی فردی را تا حدی در زندگی شخصی پذیرفته‌اند، اما در حقوق عمومی قوانین سختگیرانه دارند. وی تأکید کرد جامعه اسلامی نیز باید میان مسئولیت فردی و اجتماعی توازن ایجاد کند.

استاندار سمنان خطاب به جوانان و خانواده‌ها افزود مدیریت ذهن، عقل و رفتار فردی می‌تواند آینده جامعه را بسازد؛ همان‌طور که بی‌توجهی به کتاب و دانش، جامعه را گرفتار سطحی‌گرایی می‌کند. او گفت: نباید عمرمان را فقط پای شبکه‌های اجتماعی بگذاریم. لحظه‌ای درنگ کنیم؛ آیا امروز چیزی به دانش و جان ما افزوده شده است؟

کولیوند با دعوت به بازگشت به کتاب، اخلاق و معرفت دینی تصریح کرد: قدر جوانی، فرصت زندگی و نعمت آگاهی را باید دانست. کتاب می‌تواند چراغ مسیر باشد و جامعه را به سمت احترام، آرامش و رشد هدایت کند.