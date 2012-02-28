گازگرفتگی دانش آموزان در جشن تکلیف/ اعزام 11 نفر به مراکز درمانی

عباس زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه افزود: ساعت 11:09 دقیقه صبح امروز گزارشی به ایستگاه 9 آتش نشانی مبنی بر گازگرفتگی در یک تالار پذیرایی ارائه شد.

وی گفت: حال فرد تماس گیرنده به حدی بد بود که امکان ارائه درست آدرس را نداشت اما بالاخره ماموران ما پس از 3 دقیقه در محله حادثه حضور پیدا کردند.

زارعی ادامه داد: محل حادثه تالار پذیرایی در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بود که در آن مراسم جشن تکلیف 40 نفر از دانش آموزان دختر به همراه خانواده هایشان برگزار می شد که بر اثر تجمع گاز منوکسید کربن از بخاری فاقد دودکش این حادثه رخ داد و عده زیادی از دانش آموزان و والدینشان دچار مسمویت شده اند.

رئیس ایستگاه 9 آتش نشانی شهر ری اظهار داشت: با کمک ماموران، همه افراد را از سالن خارج کردیم و پس از آن اورژانس نیز در محل حضور پیدا کرد. هم اکنون 11 نفر از افراد بد حال این حادثه که اغلب دانش آموز بوده اند به مراکز درمانی منتقل شده اند.