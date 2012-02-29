برگزاری همایش سایه سار مهر/ برپایی آخرین نشست پژوهشی حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین همایش سایه سار مهر با موضوع دنیای نوجوانان و نحوه رفتار با آنان با حضور بیش از 300 نفر از مادران اعضاء قرارگاه های دانش آموزان شیراز برگزار شد.

این همایش در سالن سینما شیراز برگزار شد.

در راستای بالا بردن سطح اطلاعات خانواده ها در انتخابات و انتخاب افراد اصلح بسته محتوایی از فرمایشات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)در اختیار مادران حاضر در برنامه قرار گرفت.

زیبایی شناسی هنر آخرین برگ از نشستهای پژوهشی حوزه هنری فارس

آخرین برگ ازسلسله نشستهای پژوهشی حوزه هنری فارس در سال 90 با عنوان زیبا شناسی هنر با سخنرانی دکتر احمد تندی برگزار می شود.

زیبایی شناسی هنر زیرمجموعه نشستهای فصلی واحد پژوهش حوزه هنری فارس است که این برنامه ها همواره با استقبال علاقمندان روبه رو بوده است.

عموم علاقمندان به هنر پنجشنبه 11اسفند سال جاری ساعت 16 با حضور درساختمان حوزه هنری فارس می توانند در نشست پژوهشی زیبایی شناسی هنرشرکت کنند.

دکتر احمد تندی متولد سال 1338 است. وی دارای لیسانس باستان شناسی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای تاریخ هنر از دانشگاه دولتی مسکو است.

دکتر تندی استادیار دانشگاه هنر از سال 71 تاکنون، رئیس دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر از سال 87تاکنون، رئیس اداره انتشارات دانشگاه از سال 86 و مدیرمسئول دوره جدید نامه هنر است.