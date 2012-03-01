چهارمحال وبختیاری آماده حضور مردم پای صندوق های رای است

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی اظهار داشت: این استان آماده برگزار انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: ۶۵۷ شعبه اخذ رای در استان، از ساعت هشت صبح روز جمعه ۱۲ اسفندماه برای جمع آوری آرای مردم آماده شده است.

وی تاکید کرد: ۲۶۶ شعبه اخذ رای چهارمحال و بختیاری در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی استان پیش بینی شده است.

جلالی گفت: از این تعداد، ۴۵۲ شعبه اخذ رای، ثابت و بقیه سیار است.

یک واحد متخلف عمده فروشی در شهرکرد پلمپ شد

در بازدید سرزده استاندار چهارمحال وبختیاری یک واحد متخلف در شهرکرد پلمپ شد.

دربازدید سرزده استاندار چهارمحال وبختیاری از واحد های صنفی، یک واحد متخلف عمده فروشی در شهرکرد به دلیل احتکار روغن نباتی تعطیل شد.

‌در پی گزارشاتی دریافتی مبنی بر گران فروشی و احتکار، استاندار، ‌فرماندار شهرکرد‌، مدیرکل تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری، سرزده از واحد های صنفی بازدید و رسیدگی کردند.

این بازدید از واحدهای صنفی مرغ، برنج و خواروبار فروشان انجام گرفت و با برخی از متخلفان برخورد و واحدهای صنفی آنان پلمپ شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در این بازدید برای تعدیل بازار فروش مرغ، دستور ممنوعیت خروج مرغ زنده و کشتار شده را به خارج از استان صادر کرد و گفت: خوشبختانه، اقلام اصلی مصرفی مردم به اندازه کافی در استان وجود دارد.

علی اصغر عنابستانی با اشاره به اینکه برخی افراد، قصدایجاد جو روانی از کمبود اقلام مصرفی خوراکی در استان را دارند، افزود: مردم می توانند با اطلاع رسانی به مسئولان، مانع از افزایش قیمت ها توسط واحد های صنفی متخلف شوند.

اکنون نرخ مصوب مرغ گرم استان چهارمحال و بختیاری، به ازای هرکیلوگرم، چهار هزار و 200 تومان و مرغ منجمد هرکیلو سه هزار و 100 تومان است.

رسانه ها بسترساز حضور حداکثری مردم در انتخابات هستند

معاون سیاسی استانداری و رئیس ستاد انتخابات چهارمحال وبختیاری گفت: رسانه ها در تنویر افکار عمومی و بسترسازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات نقش بسزایی دارند.

یزدان جلالی افزود: در این برهه زمانی دشمنان نظام واسلام تلاش می کنند با ناامید کردن مردم حضور درعرصه انتخابات را کاهش دهند که رسانه در خنثی سازی اقدامات دشمن وظیفه خطیری برعهده دارند.

وی با ارج نهادن به خدمات شبانه روزی رسانه ها در استان، افزود: تا کنون اطلاع رسانی درخصوص انتخابات در استان به نحوی شایسته انجام شده است.

جلالی تصریح کرد: انتخابات مجلس نهم از حساسیت ویژه ای برخوردار است و رسانه ها باید اطلاعات را با دقت، صحت و سلامت کافی انتشاردهند.

وی گفت: رسانه ملی و سایر رسانه های مکتوب و مجازی باید ازحداکثر توان خود درجهت مقابله با جنگ نرم دشمنان تلاش کنند.

جلالی افزود: حضور پرشور و حداکثری تمامی قشرهای مختلف جامعه در روز انتخابات می تواند برگ زرین دیگری بر افتخارات ۳۳ساله نظام مقدس جمهوری اضافه کند.

استاندارچهارمحال وبختیاری مردم را به حضورحداکثری درانتخابات دعوت کرد

علی اصغر عنابستانی استاندار چهارمحال وبختیاری با صدور پیامی، مردم استان را به حضور حداکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۲ اسفند ماه فرا خواند.

در پیام استاندار چهامحال و بختیاری خطاب به مردم استان آمده است:

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار دیگر تجلی حضور حماسی مردم انقلابی و متعهد ایران اسلامی، در معرض شکوفایی و تبلوری تازه قرار خواهد گرفت.

اینک که به فرموده مقام معظم رهبری، ایران عزیز الگوی بیداری اسلامی و انقلابی در سراسر جهان شده است؛ این حضور تبلوری والاتر خواهد یافت.

مهم ترین ویژگی هایی که در گزینش وکلای صالح مردم در مجلس نهم باید مورد توجه قرار گیرد، ولایت مداری، بصیرت، کارآمدی، توجه به مصالح ملی، قانون مداری و خرد ورزی، عدم وابستگی فکری و اعتقادی به کانون های نامشروع قدرت و ثروت و برخورداری از پشتوانه عظیم رای مردم است.

اینجانب، این حضور دلگرم کننده برای همه مستضعفان جهان را ارج نهاده و به نمایندگی از همه کارکنان شریف دولت در استان، ضمن اعلام حضور با بصیرت این قشر زحمتکش، از مردم شجاع و ولایتمدار پایتخت زیبائی های ایران زمین چهارمحال و بختیاری، به ویژه خانواده های معظم شهدا، جانبازان قهرمان، آزادگان سرفراز، فرهنگیان، دانشگاهیان، بازاریان ودر یک کلام هم استانی های غیرتمند، دعوت می کنم همچون همیشه در این آوردگاه سیاسی و عرصه حساس بین المللی، یاری رسان نظام مقدس جمهوری اسلامی و بر هم زننده نقشه های شوم دشمنان و شیاطین بزرگ باشند.

حضور در انتخابات خنثی کننده توطئه های دشمنان است

استاندار چهارمحال وبختیاری به حضور حداکثری و پرشور مرم درانتخابات ۱۲اسفند ماه سال جاری تاکید کرد و گفت: حضور در انتخابات خنثی کننده توطئه های دشمنان این نظام است.

علی اصغر عنابستانی افزود: مشارکت حداکثری مردم درانتخابات باید حضوری دشمن شکن باشد.

وی گفت: حضور آگانه، هوشمندانه و همه جانبه قشرهای مختلف جامعه در انتخابات خنثی کننده توطئه های دشمنان است.

استاندار چهار محال و بختیاری با مهم برشمردن حضور اقلیت های مختلف جامعه در انتخابات مجلس، گفت: مردم نقش تأثیر گذاردر قانونگذارى وتعیین سرنوشت خویش دارند.

وی گفت: تمامی عوامل اجرایی و سیاست های لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و درفضای آرامش در استان مهیا شده است.