دو هزار جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد مازندران اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: در هفته احسان و نیکوکاری امسال، 500 جهیزیه به نوعروسان تا سقف دو میلیون تومان به هر زوج تحت پوشش نهاد اعطا می شود.

وی اظهار داشت: 350 واحد مسکونی، با حضور سرپرست کمیته امداد کشور در روز 24 اسفندماه به مددجویان فاقد مسکن داده می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با اشاره به اینکه نخبگان و حامیان کمیته امداد استان شناسایی شدند، تصریح کرد: با هماهنگی بسیج، آموزش و پرورش و صدا و سیما، 500 هزار پاکت هدیه در بین دانش آموزان توزیع تا هدایای نقدی خود را به مددجویان اعطا کنند.

باغبانی با بیان اینکه زنگ احسان و نیکوکاری، هفدهم اسفند در مدارس مازندران نواخته می شود، یادآور شد: امسال مراسم جشن احسان و نیکوکاری در دانشگاههای مازندران نیز برگزار خواهد شد.

وی با اعلام اینکه پایگاههای کمیته امداد در روز هجدهم اسفندماه در سطح سه هزار و 500 پایگاه بسیج محلات آماده جمع آوری کمک های مردم نیک اندیش استان هستند، افزود: این پایگاه در 19 اسفندماه در مصلاهای نماز جمعه کمک های مردمی را جمع آوری می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با بیان اینکه موج درخواست کارکنان برای اختصاص یک یا دو روز از حقوق خود به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در مازندران جاری شده است، افزود: در هفته احسان و نیکوکاری ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی (ره) قائم شهر به بهره برداری می رسد.

باغبانی بیان داشت: 70 هزار خانوار استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده که چهار درصد نفرات و هشت درصد خانوارهای مازندران را شامل می شود.

60 هزار خانوار کمیته امداد مازندران از خدمات مستمری این نهاد بهره مند می شوند.