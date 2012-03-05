به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) روز دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و میهمانان داخلی و خارجی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.



در این مراسم پس از ادای احترام به شهدای گمنام از دانشجویان، استادان و گروههای برتر دانشگاه تجلیل شد.



آل بویه در این مراسم گفت: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین به عنوان تنها دانشگاه بین المللی کشور در عرصه تولید علم و گسترش مرزهای دانش و تربیت نیروی انسانی متعهد، خلاق و کارآفرین همگام با جامعه دانشگاهی کشور در مسیر رشد و اعتلای علمی کشور گام بر می دارد و در کنار فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیت نسل جوان پذیرای دانشجویانی از کشورهای مختلف است که با اشتیاق این دانشگاه را برای کسب علم ودانش انتخاب کرده اند.



وی افزود: این دانشگاه پس از دو دهه تلاش علمی و معنوی توانسته در مسیر شکوفایی علمی بخوبی حرکت کند و به موفقیت های ارزشمندی دست یابد.



رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین تصریح کرد: در جهان امروز نقش موثر و بی بدیل دانشگاهها در پیشرفت و توسعه کشورها بر همگان روشن است و توسعه علمی بخش جدایی ناپذیر برنامه های توسعه همه جانبه در کشورها تلقی می شود.



وی یادآورشد: دانشگاه به عنوان کانون تولید فکر و اندیشه و نهادی که پرورش نخبگان را بر عهده دارد در مسیر هدایت جوامع و ملت ها نیز تاثیرگذار است و تلاش های علمی زمانی می تواند در رستگاری و فلاح مردم نتیجه بخش باشد که با ایمان، اعتقاد و اخلاق همراه شود.



آل بویه یادآورشد: خیزش و بیداری اسلامی که از کشورهای اسلامی فراتر رفته و در میان ملل مختلف جهان در حال شکل گیری است می خواهد این پیام را به جهانیان برساند که انسانها در سایه حاکمیت عدالت می توانند در مسیر تکامل خود گام بردارند.



وی تصریح کرد: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در تلاش است تا بتواند با خودباوری، خود اتکایی و ارزش مداری در پرتو گسترش همکاری های علمی و بین المللی با دانشگاههای معتبر جهان بویژه با کشورهای دوست در چشم انداز 10 ساله به یکی از دانشگاههای برتر منطقه و در افق 20 ساله به یکی از دانشگاههای سرآمد جهان تبدیل شود.



تولید سه هزار مقاله علمی در دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین



آل بویه بیان کرد: از جمله دستاوردهای دانشگاه در دو دهه فعالیت، تولید سه هزار مقاله علمی است که یک هزار مقاله معتبر است و تالیف و چاپ 300 جلد کتاب و ترجمه 60 جلد کتاب هم از دیگر کارهای انجام شده است.



به گفته این مسئول در حال حاضر 112 رشته و گرایش تحصیلی در مقاطع مختلف در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین دایر است که دو رشته برای اولین بار در این دانشگاه تاسیس شده است.



آل بویه تصریح کرد: مرکز رشد کار آفرینی و دانشکده آینده پژوهی از دیگر دستاوردهای دانشگاه است.



در حال حاضر هفت هزار دانشجو در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین تحصیل می کنند که یک هزار دانشجوی آن خارجی است.



در این مراسم میهمانان داخلی و خارجی با حضور بر مزار شهدای گمنام نسبت به شهدا ادای احترام کردند.



تجلیل از دانشجویان، استادان، کارمندان و گروههای علمی برتر دانشگاه از دیگر برنامه های بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین بود.