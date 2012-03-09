همایش "صحیفه جامعه رضویه" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای فراخوان مقالات عبارتند از: کاربرد قرآن کریم در صحیفه رضویه و زیارت های آن حضرت

تحلیل متنی- محتوایی (با رویکرد فقه الحدیثی)، تحلیل سندی- رجالی صحیفه رضویه، محور عقائد و کلام، محور اخلاق و عبادات دعا و زیارت، جامعه و سیاست، محور زبان و ادبیات و محور تحلیل های متن شناختی(با رویکرد مطالعات میان رشته ای).



زمان ارسال مقالات از 15 اسفند 1390 لغایت30 خرداد 1391 و زمان برگزاری همایش سه شنبه 4 مهر 1391 ساعت 8 الی 12 در سالن همایش های دانشگاه امام صادق (ع) است.