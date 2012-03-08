به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اتمام درختکاری کنارگذر جدیدالاحداث شهرستان علی آباد کتول در استان، گفت: 25 هزار اصله نهال در این محور کاشته شد.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: با کشت نهال در هفته منابع طبیعی در کنارگذار علی آبادکتول طول فضای سبز محور به حدود 30 هکتار بالغ می شود.

وی اظهار داشت: کشت 20 هزار و 600 اصله نهال در طول 5/13 کیلومتر از این محور در قرارداد توافق شده بود که عملکرد این مجموعه از قرارداد منعقد شده فراتر رفته است.

مدیرپروژه درختکاری در حاشیه راه های شریانی کشور اظهارداشت: کشت نهال در این محور در شش ردیف انجام شد و در ردیف اول حدود 18 هزار اصله نهال غرس شد.

وی ادامه داد: گونه های کشت شده در این محور از نوع خزان کنندگان شامل چنار، زیتون، افرا و ابریشم و همیشه سبز سرو خمره ای و پیروکانتا بوده که متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه کشت شده است.



شورابی اظهارداشت: برای کاشت این نهال ها بالغ بر هفت میلیارد ریال اعتبار به استان گلستان اختصاص یافت.



وی، هدف از اجرای این طرح را؛ منظرآرایی، زیباسازی و توسعه فضای سبز در حریم راه ها بیان کرد.



مدیرپروژه درختکاری در حاشیه راه های شریانی کشور افزود: این طرح بخشی از پروژه درختکاری در حاشیه راه های شریانی کشور بوده که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سال جاری، اجرای آن را به استانها ابلاغ کرده و مدیریت و دبیری این طرح در کشور به اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان واگذار شده است.



15 تا 22 اسفند هر سال به نام هفته منابع طبیعی نام گذاری شده است.