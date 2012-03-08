سازمان دامپزشکی کشور با کمبود نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مشکوة صبح پنجشنبه، درنشست با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: با توجه به وجود 85 میلیون راس دام سبک و سنگین، بیش از 21 هزار واحد پرورش طیور، 4 میلیون کندوی زنبور عسل و بیش از 8 هزار مرکز تکثیر و پرورش آبزیان در کشور، سازمان دامپزشکی برای ارائه خدمات بهداشتی به این تعداد از واحدهای دامی با مشکل مواجه است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 5 هزار و 924 نفر نیروی رسمی و قراردادی در 750 واحد اداری و فنی سازمان دامپزشکی کشور در حال فعالیت هستند.

مشکوة با بیان اینکه در سال 90 بیش از 7 میلیارد واکسن طیور در کشور توزیع شده است گفت: حدود نیمی از واکسن های توزیع شده در واحدهای طیور کشور، تولید داخل بوده است.

وی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی همگام با سیاست خصوصی سازی، قسمتی از خدمات خود را در قالب بخش خصوصی که بازدهی و کارایی بیشتری دارد ارائه می دهد.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در مورد ورود گوشت و دام زنده از کشورهای همجوار برای تنظیم نیاز گوشتی بازار گفت: این دام ها قبل از ورود توسط سازمان دامپزشکی به طور دقیق معاینه و در صورت سلامت کامل اجازه ورود می یابند.

وی افزود: دام های ورودی از کشور پاکستان از نظر نژادی و گوشتی مورد تایید بوده و سلامت بهداشتی آن ها قبل از ورود به کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.