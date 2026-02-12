آسیابی: دادگستری گلستان با حضور میدانی، ۳۰۰ مصوبه اجرایی را پیگیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری گلستان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد از فعالیت‌های گسترده دادگستری این استان در حوزه‌های قضایی و اجرایی خبر داد و اظهار کرد: حضور میدانی و پاسخگویی به مردم، اولویت اصلی این نهاد است.

وی با اشاره به تجربه سفرهای ریاست قوه قضاییه به استان، گفت: در سفر اول و دوم ریاست قوه قضاییه، مشکلات و چالش‌های استان از جمله مسائل حقوقی پتروشیمی بررسی شد. این پروژه که اکنون در مدار اجرا قرار گرفته، ۹۲ هزار سهامدار دارد و رضایت عمومی مردم نشان از موفقیت اقدامات دادگستری دارد.

آسیابی به پرونده آشوراده نیز اشاره کرد و افزود: برخی فعالیت‌های گردشگری نیازمند صدور حکم قضایی بود که ظرف یک ماه مدیریت و حکم صادر شد تا بستر لازم برای فعالیت فراهم شود.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه به قرارداد بازارچه بندر ترکمن اشاره کرد و گفت: قرارداد ۴۵ ساله‌ای که شهرداری ماهی یک میلیون تومان اجاره دریافت می‌کرد، بدون حکم قضایی توسط دادگستری لغو شد تا درآمد آن به دولت بازگردد و پایداری مالی ایجاد شود.

وی با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان گفت: ما در تمام محلات حضور پیدا کردیم، ۱۰ میز خدمت در ۱۰ مسجد مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار شد و مشکلات مردم شناسایی و پیگیری شد. این اقدام به ۳۰۰ مصوبه اجرایی در شهر گرگان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای عدالت در توزیع منابع منجر شد.

آسیابی درباره پروژه پتروشیمی هم افزود: این پروژه دولتی با دستور ریاست قوه قضاییه مشکلات حقوقی آن برطرف شد و اکنون پس از حدود دو سال و نیم، زمینه اجرایی آن فراهم شده است. نگاه ما این است که حقوق مردم و سهامداران در اولویت باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان از سامانه نظرسنجی مردمی این نهاد خبر داد و گفت: مردم می‌توانند عملکرد دادگستری را ارزیابی کنند تا ارتباط مستقیم و پاسخگویی به مردم استمرار داشته باشد.