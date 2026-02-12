به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام روح الله حریزاوی، در مراسم افتتاحیه حوزه معارف اسلام ناب استان کرمان، با تأکید بر ضرورت بازخوانی و تبیین «اسلام ناب» گفت: یکی از شگردهای همیشگی دشمنان دین، تهی‌کردن دین از معنا و ارائه خوانش‌های جعلی بوده است؛ خطری که امروز نیز جوامع اسلامی را تهدید می‌کند.

وی توحید را مسئله محوری همه انبیا، اهل‌بیت(ع) و انقلاب اسلامی دانست و افزود: پیام اصلی انقلاب اسلامی «توحید» است؛ اما نه توحیدی انتزاعی، بلکه توحیدی جاری در متن زندگی، نظام‌سازی، تربیت اجتماعی و تمدن‌سازی است.

قائم‌ مقام سازمان تبلیغات اسلامی با انتقاد از عناوینی مانند «اسلام رحمانی» و غفلت از عرفان اسلامی اصیل، هشدار داد که کمرنگ‌شدن معارف عمیق توحیدی، زمینه‌ساز رشد جریان‌های شبه‌عرفانی و انحرافی است.