نخست وزیر تایلند به دنبال سرمایه گذاران ژاپنی/ کابوس سیل تکرار نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "یینگ لاک شیناواترا" در کنفرانس مشترک خبری با همتای ژاپنی خود گفت: دولت تایلند متعهد به تضمین خرابی های ناشی از سیل و جلوگیری از تکرار این حادثه است.

به گفته وی، دولت تایلند کمک های فوری و صندوق بیمه برای بازسازی صنایع آسیب دیده بر اثر سیل اختصاص داده است.

"یوشیهیکو نودا "نخست وزیر ژاپن نیز تایلند را یک شریک استراتژیک برای این کشور پس از 125 سال روابط دیپلماتیک عنوان کرد و گفت: دو کشور توافق کرده اند در زمینه های مختلف از جمله راه آهن و توسعه فناوری اطلاعات همکاری های خود را گسترش دهند.

پس از جاری شدن بدترین سیل در تاریخ پنجاه ساله تایلند بسیاری از کارخانه های خارجی از جمله خودرو سازان ژاپنی متضرر خسارت و در برخی موارد مجبور به تعطیلی موقت واحدهای صنعتی خود شدند.

