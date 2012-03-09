شوک به سایپا با 5 گل جواب داد/ توقف فولاد و پیروزی ملوان برابر شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز جمعه با برگزاری سه دیدار پیگیری شد. در دیدارهای امروز تیم سایپای البرز با هدایت مجتبی تقوی موفق شد در ورزشگاه انقلاب کرج شکست 5 بر صفر را به تیم فجرسپاسی شیراز تحمیل کند، تیم‌های فولادخوزستان و داماش گیلان در ورزشگاه تختی اهواز به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند و ملوان بندرانزلی نیز با شکست یک بر صفر شهرداری تبریز را بدرقه کرد.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد خوزستان یک - داماش گیلان یک

گل‌ها: ساسان انصاری (64) برای فولادخوزستان و محمد غلامی (6) برای داماش گیلان

* ملوان بندرانزلی یک - شهرداری تبریز صفر

گل: محسن مسلمان (34)

* سایپای البرز 5 - فجرسپاسی شیراز صفر

گل‌ها: کریم انصاری‌فرد (17، 21 و 86)، سجاد شهباززاده (48) و عباس محمدرضایی (76)

* مس سرچشمه یک - نفت تهران 2

گل‌ها: مجتبی ترشیز (66) برای مس سرچشمه و محمدحسین مهرآزما (36) و مارکو لوپز (53) برای تیم نفت تهران

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 52 امتیاز

2- استقلال تهران 47 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- تراکتورسازی تبریز 46 امتیاز

4- نفت تهران 44 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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16- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 7-

17- شهرداری تبریز 27 امتیاز - تفاضل گل 8- (یک بازی بیشتر)

18- مس سرچشمه 19 امتیاز (یک بازی بیشتر)

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

شنبه - 20/12/90

* شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

دوشنبه - 22/12/90

* تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پرسپولیس - مس کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران