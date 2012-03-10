اعزام 200 دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب/ ساخت مستند "کودتای نقاب"

به گزارش خبرنگار مهر،مسئول بسیج دانشجویی استان همدان گفت: 200 دانشجوی دختر از همدان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
محمود قاسمی افزود: اعزام دانشجویان به مناطق جنوب کشور از 12 اسفند ماه سالجاری آغاز و تا پایان سال ادامه دارد.
وی با بیان اینکه پنج هزار دانشجو از این استان به مناطق عملیاتی اعزام می شوند، اضافه کرد: هر چهار روز یک کاروان به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.
قاسمی گفت: استادان بسیجی، روحانیان و راویان فرهنگی نیز همراه کاروان های راهیان نور به این مناطق اعزام می شوند.
همایش ملی نهج البلاغه در دانشگاه آزاد همدان برگزار شد
همایش ملی "نهجالبلاغه و ارزش های فرهنگی" در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد.
این همایش با مشارکت دانشگاههای آزاد اسلامی واحد اراک، بروجرد، تویسرکان، ساوه، کرمانشاه، ملایر و نراق در همدان برگزار شد.
پرداختن به مبانی ارزشهای فرهنگی نهج البلاغه در موضوعات و بررسی جایگاه توحید به عنوان محور ارزشها در نهج البلاغه از محورهای اصلی این همایش ملی بود.
نقش نهج البلاغه در ارتقا ارزشهای فرهنگی جامعه، راههای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه امام علی (ع) در جامعه، تحلیل دیدگاه جامعهشناختی امام علی(ع) درباره ارزشها در نهج البلاغه، بررسی جایگاه و نقش تقوا و ارزش آن در نهجالبلاغه و بررسی علل تحول ارزشها از دیدگاه امام علی (ع) در نهجالبلاغه از دیگر محورهای این همایش بود.
بزرگ ترین سفره هفتسین همدان در هگمتانه گسترده می شود
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان از برپایی دو سفره هفتسین در آرامگاه بوعلی سینا و موزه هگمتانه استان همدان خبر داد.
اسدالله بیات افزود: سفالهای تاریخی و برخی آثار و اقلام فرهنگی همدان سفرههای هفتسین استان همدان را زینت میبخشند.
وی اظهار داشت: پهن کردن این سفره هفتسین نقش بسیار مهمی در افزایش جذابیت اماکن با ارزش تاریخی و فرهنگی استان همدان و جذب شمار بیشتر گردشگران و مهمانان نوروزی می شود.
ساخت برنامه تلویزیونی مستند "کودتای نقاب" در همدان کلید خورد
مدیر امور فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان گفت: کار ضبط روایات راویان مستند "کودتای نقاب" کلید خورد و تاکنون نیز فیلمنامه سه بار بازنویسی شده است.
محمدرضا میراضی افزود: کارگردانی کار بر عهده مهدی امامی از کارگردان های خلاق صدا و سیما است.
وی اظهار داشت: هزینه و اعتبار برآورد شده برنامه 95 میلیون ریال است که با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان ضبط یک بخش کار در سه راهی ساوه و ساختمان پیشاهنگی که محل سپاه سابق همدان بوده، صورت گرفته است.
میراضی اضافه کرد: این مستند در سه بخش مستندات تاریخی اعم از مکتوبات و تصاویر، بازسازی صحنه ها و روایات است و در بخش روایات علاوه بر نقل وقایع از زبان شاهدان عینی، از تحلیل های تاریخی مقامات کشوری نیز استفاده خواهد شد.
کاروان راهیان نور هلال احمر همدان به مناطق عملیاتی اعزام شدند
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر همدان گفت: پنج کاروان راهیان نور هلال احمر همدان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.
مهدی ارشادی افزود: در راستای ارتقا روحیه داوطلبی و آشنایی هرچه بیشتر امدادگران با فرهنگ ایثار و شهادت، داوطلبان، جوانان و امدادگران در قالب کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی جنوب بازدید می کنند.
ارشادی عنوان کرد: گروه هایی از اعضا جوانان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام و با شرکت در برنامه های فرهنگی و اجرایی ستاد راهیان نور با حماسه سازان دوران دفاع مقدس آشنا می شوند.
وی افزود : مدت زمان رفت و برگشت هر کاروان شش روزه است و تاکنون پنج کاروان به مناطق جنگی اعزام شده اند.
سه هزار صنعتگر صنایع دستی همدان بیمه شدند
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان گفت: سه هزار و 700 هنرمند صنایع دستی استان همدان از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهرهمند شدهاند.
اسدالله بیات افزود: یک هزار و 301 هنرمند صنایع دستی که در روستاهای همدان مشغول به فعالیت هستند نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: کارگاههای هنرمندان بیمه شده استان همدان در شهرستانهای همدان، بهار، ملایر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد، رزن و فامنین مستقر است.
بیات اظهار داشت: هنرمندان بیمه شده در رشتههای سراجی، نقاشی و نقش برجسته روی سفال، سرمه دوزی، قلاب بافی، منبت چوب، گلیمبافی، ساخت سازهای سنتی، خراطی و گیوهبافی فعال هستند.
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