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۱۹ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۰۰

به مناسبت دهه مبارك فجر

ويژه نامه الكترونيكي "بيست و هفتمين بهار" منتشر شد

مركز فناوري اطلاعات سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، چهارمين نشريه الكترونيكي مناسبت هاي ويژه خود را به مناسبت آغاز بيست و هفتمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي منتشر كرد.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه  " مهر" به نقل از مركز فناوري اطلاعات سازما ن فرهنگي هنري شهرداري تهران، اين مركز در راستاي اجراي ماموريت هاي سازماني خود اقدام به انتشار چهارمين نشريه الكترونيكي مناسبت هاي ويژه به مناسبت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي كرد.

نشريه الكترونيكي بيست و هفتمين بهار در قالب سي دي عرضه شده و شامل خواندني ها و ديدني ها و شنيدني هاي مربوط به پيروزي انقلاب اسلامي است.

فيلم ، آلبوم عكس ، نوجوانان انقلابي ، نماهنگ ، كوتاه و خواندني ، شعر و خاطره از بخشهاي ديگر اين سي دي به شمار مي رود.

 

 

کد مطلب 155722

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