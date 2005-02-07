ويژه نامه الكترونيكي "بيست و هفتمين بهار" منتشر شد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه " مهر" به نقل از مركز فناوري اطلاعات سازما ن فرهنگي هنري شهرداري تهران، اين مركز در راستاي اجراي ماموريت هاي سازماني خود اقدام به انتشار چهارمين نشريه الكترونيكي مناسبت هاي ويژه به مناسبت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي كرد.

نشريه الكترونيكي بيست و هفتمين بهار در قالب سي دي عرضه شده و شامل خواندني ها و ديدني ها و شنيدني هاي مربوط به پيروزي انقلاب اسلامي است.

فيلم ، آلبوم عكس ، نوجوانان انقلابي ، نماهنگ ، كوتاه و خواندني ، شعر و خاطره از بخشهاي ديگر اين سي دي به شمار مي رود.