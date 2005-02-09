كويزومي: ژاپن از سه كشور اروپايي حمايت مي كند و اميدوار است كه آنها به هماهنگي لازم برسند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، كمال خرازي وزير امورخارجه ايران كه در حال حاضر براي يك سفر كاري در توكيو به سر مي برد صبح امروز با جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن ملاقات كرد.

نخست وزير ژاپن در اين ملاقات كوتاه مدت با تلاش براي فشار بر ايران براي توافق با اروپا خطاب به وزير امور خارجه ايران اعلام كرد: " ژاپن از سه كشور اروپايي حمايت مي كند و اميدوار است كه آنها به هماهنگي لازم برسند."

درادامه اين خبر آمده سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان كه هدايت مذاكرات ژنو را برعهد دارند خواستار توقف دائمي غني سازي اورانيوم، پروسه اي كه منجر به توليد سوخت هسته اي براي راكتورهاي اتمي و هسته مركزي بمب اتمي مي شود، هستند.

ايران تاكنون از تعليق دائمي غني سازي اورانيم خودداري كرده است و آن را طبق پيمان پادمان آژانس انرژيي اتمي حق طبيعي خود مي داند.

كمال خرازي وزير امور خارجه ايران در گفتگو با كويزومي خاطر نشان كرد كه ايران هيچ فعاليت مخفيانه اي ندارد و باتوجه به بيانات مكرر محمد البرادعي مديركل آژانس انرژي اتمي چيزي را از چشم بازرسان آژانس پنهان نكرده است.

وي تصريح كرد: " ايران همكاري كاملي را با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته است و به همكاري خود با آژانس نيز ادامه خواهد داد.

خرازي خاطر نشان كرد: " اگر ما با اروپايي ها به توافق و هماهنگي برسيم فعاليتهاي هسته اي خود را تحت نظارت آژانس انرژي اتمي ادامه مي دهيم."

درهمين رابطه رويترزنيزدر خبري اعلام كرد كه وزير امور خارجه ايران در اين ديدار خواستار كمك ژاپن براي كاهش تنش بين تهران و واشنگتن در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران شد.

به گفته يكي از مقامات رسمي وزارت امور خارجه ژاپن ، خرازي در گفتگو با خبرنگاران در اين نشست تصريح كرد كه ژاپن اطلاعات مثبت فراواني را در مورد ايران در اختيار دارد و خواستار انتقال اين اطلاعات به آمريكا است.

وزير امور خارجه ايران در جمع خبرنگاران مجدداً يادآوري كرد كه ايران هيچ قصدي براي دستيابي به تسليحات هسته اي ندارد و تمام فعاليتهاي هسته اي كشورش براي اهداف صلح آميز و توليد برق و نيرو خواهد بود.

به نقل از مقامات وزارت امور خارجه ژاپن، كمال خرازي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه مذاكرات ايران و اروپا در پيدا كردن يك راه حل ديپلماتيك به نتيجه مثبتي برسند.