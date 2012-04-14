به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که از سوی فدراسیون کشتی کشورمان، تهران به عنوان میزبان نوجوانان کشتی فرنگی کشورمان معرفی شده است و بدین ترتیب رقابت‌های انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان 16 و 17 سال ایران، از روز 29 فروردین ماه در تهران برگزار خواهد شد.



همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته، رقابت‌های انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در روزهای 29 تا 31 فروردین ماه در سالن ورزشی شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد و در آن کشتی گیران قمی نیز با حریفان پیکار می‌کنند.



فرنگی کاران نوجوان سراسر کشور که در رقابت های انتخابی استانی در جایگاه های برتر قرار گرفته‌اند، در این رقابت ها حاضر خواهند شد و نفرات برتر این رقابت ها و نفراتی که توسط کادر فنی فدراسیون کشتی انتخاب شوند، برای حضور در اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران فراخوانده می‌شوند.



حضور ورزشکاران قمی در رقابت‌های ژیمناستیک ترامپولین قهرمانی کشور



ورزشکاران قمی در پیکارهای ژیمناستیک ترامپولین قهرمانی کشور با حریفان خود برای کسب عناوین برتر به رقابت می‌پردازند.



این در حالی است که فدراسیون ژیمناستیک موافقت کرده است مسابقه‌های ژیمناستیک قهرمانی ترامپولین جوانان و بزرگسالان ایران را امسال در استان قزوین برگزار کند ولی هنوز زمان برگزاری این رقابت ها از سوی فدراسیون ژیمناستیک هنوز اعلام نشده ولی محل برگزاری این مسابقات سالن ورزشی ژیمناستیک شهر الوند در شهرستان البرز تعیین شده است.



استان قزوین به دلیل برخورداری از یک سالن مجهز و مدرن ژیمناستیک، آمادگی لازم را برای برگزاری مسابقات مختلف کشور و بر پایی اردوهای تیم ملی دارد و ورزشکاران ژیمناستیک ترامپولین قم نیز در این پیکارها شرکت خواهند کرد.



حضور ووشوکاران قمی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو



وشووکاران قمی در مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو برای حضور در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که با حضور بیش از 100 ووشوکار مدعی برگزار می‌شود با حریفان رقابت می‌کنند.



این در حالی است که هشتمین دوره پیکارهای ووشو قهرمانی آسیا از روز 26 مرداد تا چهارم شهریور به میزبانی ویتنام در شهر هوشی مینه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان با ترکیبی کامل در این دوره از مسابقات به میدان می رود.



اردوی آماده سازی این رقابت‌ها پس از برگزاری مسابقات انتخابی تشکیل خواهد شد، ضمن اینکه مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو با حضور 76 ووشوکار در قالب 2 بخش ساندا و تالو برگزار می شود که در بخش ساندا 48 نفر و در بخش تالو 28 نفر حضور پیدا خواهند کرد و رقابت‌ها در رده بانوان با شرکت 56 ووشوکار برگزار خواهد شد که 33 نفر در بخش ساندا و 23 ووشوکار هم در بخش تالو حضور خواهند یافت.



مسابقات انتخابی آقایان 24 اردیبهشت و رقابت‌های انتخابی بانوان طی روزهای 25 و 26 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود که بلافاصله بعد از بازی‌های گزینشی، نخستین مرحله اردوی شبانه روزی در آکادمی ووشو آغاز می‌شود.

