در صورت وحدت و انسجام، آمريكا حريف دنياي اسلام نيست// تلاش آمريكا قطع حلقه اتصال جوانان ايران اسلامي با ولايت و حماسه عاشورا است // اسلام مورد نظر ما سلاح اتمي را حرام مي داند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر از محل نماز جمعه ، خطيب جمعه موقت تهران در جمع نمازگزاران تهراني در دانشگاه تهران باتسليت ايام عزاداري سرور و سالار شهيدان حسين بن علي(ع) با اشاره به حادثه عاشورا و حماسه قيام امام حسين(ع) گفت : حادثه عاشورا درسهاي فراواني را براي امت اسلامي به دنبال دارد كه بايد از آنها بهره هاي فراواني برد.

خطيب جمعه تهران گفت : دنياي اسلام و هر آنكه به امام حسين(ع) علاقه دارد بايد هيهات من الذله را به خاطر داشته باشد، دنيا امروز دچار ذلت شده است و ظالمان امروز جهان همانند دوران امام حسين(ع) رفتار مي‌كنند. بنابراين دنياي اسلام بايد وحدت خود را حفظ كند زيرا اگر دنياي اسلام وحدت و انسجام خود را حفظ كند آمريكا حريف جهان اسلام نخواهد شد.

وي ظلم و ستم و الحاد را دو گونه بر شمرد و گفت : ظلم و ستم و الحاد دو گونه اند يا پنهان و يا آشكار هستند. الحاد پنهان جامعه را ملحد مي كند و كفر پنهان جامعه اسلامي را به كفر مي كشاند.

امامي كاشاني سياست معاويه و انكار اسلام ازسوي وي را نمونه اي از الحاد و كفر پنهان دانست گفت : معاويه حتي به اذان و گفتن اشهد ان محمد رسول الله اعتقاد نداشت و مي گفت كه من به اين مسئله اعتقادي ندارم ولي براي حفظ حكومت خود ناچارم اذان را حفظ كنم. اينها نشان از الحاد پنهان ، انحراف و كفر ينهان از سوي معاويه بود اما حكومت يزيد كفر و الحاد آشكار بود و زمانيكه يزيد به حكومت رسيد هر آنچه را كه به عنوان كفر و الحاد پنهان انجام ميشد( شراب خواري ، عياشي و ...)را آشكارساخت .

خطيب جمعه موقت تهران با اشاره به خطابه حضرت امام حسين در كربلا تاكيد كرد : درست است كه امام حسين (ع) نتوانست دشمن را از پاي در آورد ولي از نظر معنويت و موقعيت و و فكر توانست آنها رامغلوب كند و فرهنگ اسلام راحفظ و فكرها را تغيير دهد .



به گزارش مهر امامي كاشاني با اشاره به اينكه امام حسين براي حركت ترديد نداشت گفت : امام حسين با شهادت خود امر به معروف و نهي از منكر را زنده كرد . ولايت در طول تاريخ با خون حسين توام است و امامت آميخته با خون سيد الشهدا است و حركتهاي اسلامي در طول تاريخ بر گرفته از قيام عاشورا است .

وي قيام عاشورا و حماسه امام حسين (ع) را فقط مختص شيعه و ملت ايران ندانست بلكه آن را متعلق به كل جهان اسلام خواند و گفت : بايد با درس گرفتن از قيام عاشورا وحدت و انسجام خود را حفظ نمايم و نگذاريم استكبار جهاني با فشار در صفوف ما رخنه كند .

وي جنابات امروز آمريكا را جنايات قرون وسطي خواند و گفت : آمريكا با حمايت از اسراييل كه نطفه نامشروع غرب و آمريكا است، جنايات علني خود را نسبت به دنياي اسلام نشان داده و نشان مي دهد كه كه اين كشور به انسانيت اعتقاد ندارد و اين مسئله امروز براي بشر قابل لمس است .

خطيب جمعه موقت تهران تصريح كرد : جنايات آمريكا در زندان ابوغريب ، وضعيت عراق و شكنجه هاي كه گوانتانامو وجود دارد قرون وسطايي بودن و وحشي بودن بشر اوليه را تداعي مي كند .جنايات امروز در فلسطين و عراق نشان مي دهد كه آمريكا نسبت به مقررات جهاني كوچكترين اعتنايي ندارد .

امامي كاشاني با اشاره به اينكه امروز دنياي اسلام دچار ذلت شده است گفت: نبايد زير بار ذلت و فشار و جنايات آمريكا رفت امرز دنياي اسلام ساكت نشسته است در حاليكه وظيفه جهان اسلام بسيار مهم و حساس است .

وي تمام تلاش جهان استكبار و آمريكا را قطع حلقه اتصال جوانان ايران اسلامي با ولايت و حماسه عاشورا دانست و گفت : تمام تلاش امروز استكبار و آمريكا اين است تا جوانان ما را ذبح كند و رشته اتصال آنها رابا اسلام ، ولايت، امام حسين و عاشورا قطع نمايد ما بايد نگذاريم و هوشيار باشيم و به آنچه كه اسلام مي گويد عمل نماييم .

به گزارش مهر ، وي در خصوص تبليغات گسترده آمريكا د رباره فعاليتهاي هسته اي ايران گفت : وقتي رهبر معظم انقلاب استفاده از سلاح اتمي را حرام اعلام مي‌كنند ما به هيچ عنوان به دنبال آن نخواهيم رفت. آمريكاييان نيز بدانند كه بحث انرژي اتمي در كشور ما بحث علمي است. آمريكا اين علم را در بندرهاي كشور مي‌جويد در حالي كه علم ما در فكر هزاران استاد و دانشجوي ايراني است. رهبران آشوبگر آمريكا بدانند كه سلاح اتمي با اسلام ما تطابق ندارد. هدف ما استفاده علمي است و لي آمريكا در صدد است تا با فشار ايران را از اين حق محروم نمايد.



وي راهپيمايي 22 بهمن را عامل گيج كننده استكبار و آمريكا خواند وگفت : حضور گسترده مردم و جوانان اين كشور چنان آمريكا را گيج كرد كه به هر تحليل و تفسير غير عقلاني در اين زمينه دست مي زنند .



امامي كاشاني با اشاره به مسئله عراق گفت : امروز تمام تلاش آمريكا و غرب اين است تا بين شيعه و سني، كرد و ساير اقشار مردم عراق تفرقه بياندازد ملت عراق بايد با حفظ حصار وحدت به دور خود نگذارند دشمن وارد صف وحدت آنها شود .