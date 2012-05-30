کمبود مربیان سازنده ورزشی در اردبیل/ایجاد اولین سالن پنج طبقه ورزشی

احد پازاج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی اداره ورزش و جوانان استان در عرصه ورزش قهرمانی اضافه کرد: فعالیتهای ورزشی در عرصه ورزش قهرمانی باید هدفمند و با برنامه ریزی دنبال شود تا در این عرصه شاهد پیشرفت و توسعه باشیم.

وی با بیان اینکه به هر قهرمانی در ورزش، ورزش قهرمانی نمی گویند، افزود: ورزش قهرمانی تعریف خاص خود را دارد و باید رسانه ها کمک کنند که ورزش قهرمانی را در استان توسعه دهیم و در این راه نباید با بالا بردن انتظارات مردم با احساسات شهروندان بازی کنند.

این مسئول عدم برنامه ریزی را مادر مشکلات ورزش استان دانست و متذکر شد: در هیئتهای ورزشی استان بیشترین تمرینات سه بار در هفته است که اگر ورزشکاری می خواهد به قهرمانی در سطوح مختلف برسد باید حداقل 10 بار در هفته به تمرین بپردازد تا حرفی برای گفتن در میادین داشته باشد.

وی داشتن تمرینات استراتژیک را برای موفقیت ورزشکاران ضروری دانست و یاد آور شد: اداره ورزش و جوانان نمی تواند قهرمان پروری کند و مربیان در این عرصه باید فعالیت کنند تا قهرمانهای مختلفی در رشته های متعدد ورزشی به جامعه تحویل دهند.

پازاج از تشکیل کمیته استعدادیابی در رشته های ورزشی در استان خبر داد و تصریح کرد: با تشکیل کمیته استعدادیاب ورزشکاران در رسته های ورزشی به صورت تخصصی استعدادیابی می شوند تا در رشته هایی که استعداد موفقیت در آن را دارند مشغول فعالیت شده و برای استان افتخارآفرینی کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان با اشاره به فعال شدن کمیته استعدادیاب در پایگاه قهرمانی ورزش استان گفت: با فعال شدن کمیته استعدادیاب ورزشکاران استان بدون سنجش قابلیتها از برای اعزام به مسابقات از استان خارج نمی شوند و باید بتوانند از پایگاه قهرمانی استان مجوز خروج و اعزام به مسابقات را بگیرند.

سرانه ورزش استان 64 صدم درصد اعلام شد

پازاج سرانه ورزش استان را مناسب دانست و تصریح کرد: سرانه فضاهای ورزشی استان 64 صدم درصد است که برای فعالیت ورزشی استان سرانه مناسبی بوده و با افتتاح دیگر پروژه های ورزشی استان این سرانه افزایش خواهد یافت.

این مسئول با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی در شهرستانهای مختلف متفاوت است، افزود: دولت بیشتر انرژی خود را در مناطق محروم صرف می کند به همین دلیل در جاهایی سرانه ورزش در حد استاندارد یا حتی بالاتر از میانگین کشوری است و در برخی از شهرها هم پایین تر از میانگین استانی است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سرانه ورزش را در پیشرفت ورزش استان موثر ندانست و متذکر شد: در شهرهای کوچکی مثل نیر، نمین و کوثر سرانه ورزش بالاتر از میانگین کشوری است اما نباید سرانه ورزش را عامل پیشرفت یاسرفت ورزش دانست چون در تمامی استانهای کشور پایین ترین سرانه ورزش متعلق به تهران است اما ورزش این استان در بالاترین سطح قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه ریزی دولت نهم و دهم برای افزایش سرانه ورزش در مناطق محروم اضافه کرد: در دولت نهم و دهم 92 پروژه عمرانی- ورزشی در مناطق روستایی و محروم استان اردبیل تصویب شده که از این تعداد 46 پروژه به بهره برداری رسیده و تلاش می شود 16 پروژه از 46 پروژه باقیمانده نیز امسال افتتاح شود.

پازاج با اشاره به اعتبارات 100 میلیارد ریالی ورزش استان در حوزه عمرانی طی سال 90 افزود: 45 میلیارد ریال از اعتبارات ملی و 20 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و بقیه هم از اعتبارات ماده 65 بود.

وی با اشاره به مصوبه سفر هیئت دولت به استان برای احداث یک مجموعه ورزشی سه تا شش هزار نفری در شهرستانها عنوان کرد: احداث این ورزشگاه ها در دستور کار قرار گرفته تا برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی درشهرستانها فراهم شده و بار سنگین برگزاری مسابقات از دوش اردبیل برداشته شود.

کمپ تیم ملی در سرعین در مرحله تملک است

مدیر کل ورزش و جوانان استان پازاج با اشاره به مصوبه دولت برای احداث سالن ورزشی پنج طبقه در اردبیل تصریح کرد: زمین این سالن ورزشی پنج طبقه تامین شده که در آینده نزدیک کلنگ زنی می شود که در این راستا تلاش می شود زمینی در محلات محروم اردبیل تهیه کرده و اقدام به راه اندازی سالن پنج یا هفت طبقه در این منطقه بکند.

وی با بیان اینکه اعتبار 10 میلیارد ریالی ورزش اردبیل در مقایسه با اعتبارات دیگر استانها رقم ناچیزی است، افزود: تلاش می شود که بودجه عمرانی ورزش استان در سال 91 به 140 میلیارد ریال برسد که اگر این رقم تصویب شود زیرساختهای ورزش استان را تحکیم خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت کمپ تیم ملی در سرعین اضافه کرد: احداث کمپ تیمهای ملی در سرعین پیگیری می شود که اگر تملک اماکن ورزشی در این شهر انجام شود، اقدامات اولیه برای احداث این کمپ شروع خواهد شد.

پازاج با بیان اینکه باید کمپ تیمهای ملی در تمامی رشته ها فعال شود، گفت: اگر کمیسیون ماده پنج این زمین را در اختیار اداره ورزش و جوانان قرار دهد این اداره زمین را تملک کرده و دیوار کشی می شود که در مراحل پایانی تملک زمین است.

وی اردبیل را به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع مناسب از سطح دریا برای احداث کمپ تیمهای ملی مناسب برشمرد و تصریح کرد: در تمامی کشورهای جهان کمپهای تیم ملی در ارتفاعات احداث می شود تا ورزشکاران با تمرین در این کمپها به آمادگی لازم برای مسابقات برسند که استان اردبیل از این شرایط برخوردار است.

این مسئول افزود: اردبیل به جهت ارتفاعی که از سطح دریا دارد به نوعی دوپینگ طبیعی محسوب می شود که در تلاش هستیم از این مزیت به نحو مطلوبی استفاده کنیم و ورزشکاران نیز باید از این امتیاز استفاده بهینه کنند.

اردبیل 70 هزار ورزشکار دارد

مدیر کل ورزش و جوانان استان از وجود 70 هزار ورزشکار در استان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد ورزشکار از طریق بیمه شناسایی شده اند، اما نمی تواند آمار درستی باشد چون برخی از ورزشکاران اقدام به بیمه ورزشی نکرده اند یا عده ای بیمه شده اند اما ورزش نمی کنند.

پازاج با اشاره به تعداد هیئتهای فعال ورزشی در استان گفت: 46 هیئت ورزشی در استان فعال هستند که تمامی هیئتهای ورزشی خواستار در اختیار گرفتن امکانات سخت افزاری و نرم افزایی هستند که فراهم کردن تجهیزات برای این تعداد هیئت کار سختی است.

وی با بیان اینکه تلاش می شود کمبود امکانات هیئتهای ورزشی رفع شود، تصریح کرد هیئتهای ورزشی اردبیل برای رفع کمبودهای سخت افزاری خود باید با هیئتهای دیگر تعامل داشته و از امکانات این هیئتها استفاده کنند.

این مسئول با انتقاد از عدم همکاری ادارات دولتی برای استفاده از امکانات ورزشی آنها اضافه کرد: طبق توافقات انجام شده مدیران ادارات دولتی متعهد شده بودند که امکانات ورزشی خود را سه روز در هفته به اداره ورزش و جوانان واگذار کنند، اما جز یکی از ادارات هیچ اداره ای به تعهد خود عمل نکرد.

پازاج با بیان اینکه پیشرفت ورزش استان در گرو همکاری تمامی نهادهای دولتی است، گفت: تنها با کمک دستگاه های مختلف می توان برنامه های ورزشی استان را جلو برد که در راس این نهادها خبرنگاران هستند که می توانند کمک حال پیشرفت ورزش استان باشند.

خبرنگاران باید با ورزش اردبیل حرفه ای برخورد کنند

مدیر کل ورزش و جوانان استان در پاسخ به سوالی در مورد نامه حراست اداره ورزش و جوانان به هیئتهای ورزشی مبنی بر عدم مصاحبه با خبرنگاران تصریح کرد: در تمامی کشورهای جهان عرف بر این است که برای مصاحبه با ورزشکاران و مسئولان هماهنگیهای لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه باید به صورت حرفه ای با ورزش استان برخورد کرد، افزود: خبرنگاران باید برای ورود به اماکن ورزشی با حراست یا روابط عمومی اداره ورزش و جوانان هماهنگ شوند مگر آنکه ورزشکاران یا مسئولان ورزشی را در اماکن و محلهایی پیدا کنند و سوالات خود را بپرسند.

گفتگو: توحید مهدوی