«خانه درختی» عباس جهانگیریان خریدنی شد

به گزارش خبرنگار مهر«خانه درختی» رمانی است برای مخاطب نوجوان که با درونمایه حوادث منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و به قلم عباس جهانگیریان از سوی موسسه نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) منتشر شده است.

جهانگیریان در این رمان، داستان عکاس جوانی را روایت می‌کند که موفق شده از حوادث روز 17 شهریور سال 57 عکاسی کند و به همین خاطر تحت تعقیب قرار گرفته است. در همین گیر و دار دوستانش تلاش دارند تا او را در مکانی مخفی کنند و این مکان مخفی یک خانه درختی در یک باغ است و این ماجرا قصه را به سمت جلو پیش می‌برد.

این رمان بر اساس دفترچه خاطرات جهانگیریان در دوران انقلاب روایت می‌شود. دفترچه‌ای که به تعبیر خود او به خاطر نوع نگارش خاطراتش پس از ضبط شدن توسط ساواک برای برخی از اسامی نام برده شده در آن مشکلاتی نیز پدید می‌آید.

او در مقدمه خود بر این رمان نوشته است: این دفتر و خاطرات آن را همانطور که بوده و نوشته شده بوده، منتشر می‌کنم. خودم هم به شخصه وقایع نگاری روایی را به خاطر مستند بودنش بیشتر می‌پسندم.

نثر خانه ابری روان و در حال و هوای ادبیات نوجوانانه نوشته شده است و با روایت ماجراهایی ساده و در عین حال جذاب و با توجه به فضای اتفاقات روزمره و حوادث معمول خانوادگی به نگارش در آمده است.

این کتاب در شمارگان 2000 نسخه و قیمت 4200 تومان منتشر شده است.