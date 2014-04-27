عباس جهانگیریان نویسنده و نمایشنامه‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «پسران نان و نمک» عنوان یک رمان تاریخی است که در قالب مجموعه رمان‌های تاریخی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ خواهد رسید. این کتاب درباره زندگی یعقوب لیث و برادرانش است و روزگار آن‌ها را در قالب یک رمان روایت می‌کند.

وی افزود: موضوع این رمان، جنبش‌های ایرانی است. در زمان حکومت خلفای عباسی در بغداد، جنبش‌هایی در ایران شکل گرفت که یکی از آن‌ها جنبش صفاریان به رهبری یعقوب لیث است. من این موضوع را دستمایه داستان قرار دادم. جذابیت داستان برای نوجوانان در حد خوب و مناسبی است و قبلا قالب رمان تاریخی را برای قصه‌گویی برای نوجوانان تجربه کرده‌ام. این کتاب قرار است توسط کانون به چاپ برسد و آن‌طور که گفته‌اند به نمایشگاه کتاب می‌رسد.

این داستان‌نویس درباره آثار دیگر خود گفت: نمایشنامه عروسکی «های و هوی» هم کتاب دیگرم است که قرار است توسط انتشارات سوره مهر برای عرضه در نمایشگاه چاپ شود. این نمایشنامه درباره دختری است که خواب و رویای دیگران را می‌خرد و آن‌ها را پیش پسربچه نوجوانی به نام یوسف می‌برد تا خواب‌ها را تعبیر کرده و معنی‌شان را بگوید.

جهانگیریان گفت: رمان «سایه هیولا» هم که از مدت‌ها قبل درباره‌اش صحبت کرده‌ام و درباره ببر مازندران است، به نمایشگاه امسال نخواهد رسید. به علاوه کتاب دیگرم با عنوان «فرهنگ تئاترهای تلویزیونی» که برای مخاطبان بزرگسال نوشته شده، به عنوان یک اثر با چاپ نفیس، امسال با قیمت 60 هزار تومان توسط اداره کل آموزش و پژوهش صدا و سیما در نمایشگاه عرضه خواهد شد.