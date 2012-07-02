پیشنهاد افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل/ 12 ماه برای دوقلوزایی و بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حامد برکاتی روز دوشنبه در نشست خبری که در محل ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: لایحه‌ای توسط وزارت بهداشت به دولت ارسال شده است که بر اساس آن درخواست افزایش مرخصی زایمان برای مادران به 9 ماه و همچنین لحاظ مرخصی به مدت 10 روز کاری برای پدران را ارائه کرده‌ایم.

وی افزود: در این لایحه پیشنهاد مرخصی برای مادرانی که فرزندان دوقلو و یا بیشتر به دنیا آورده‌اند، 12 ماه و برای پدران 1 ماه ارائه شده است. همچنین پیشنهاد شده تا پالس شیردهی تا 1 سال از 1 ساعت به 2 ساعت افزایش یابد.

برکاتی افزود: بر اساس قانون جدید ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده، پیشنهاد داده‌ایم تا مهدکودک‌ها در جوار محل کار کارکنان خانم برای کودکان زیر دو سال، در نظر گرفته شود.

رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت افزود: پرورش کودک یکی از مباحثی است که بسیار اهمیت دارد، بر این اساس افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه و همچنین درخواست مرخصی برای پدران را مطرح کرده‌ایم.

وی افزود: بر اساس آخرین مطالعه کشوری، مقدار کم‌ وزنی در کودکان تا 5 سال کشور، حدود 4 درصد، کوتاه قدی 6 درصد و لاغری 4 درصد است که این وضعیت نسبت به سال‌های 78 و 83 بهتر شده است.

برکاتی ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد کودکانی که از شیر مادر کمتر استفاده کرده‌اند به بیماریهای عفونی و واگیر و همچنین بیماریهای غیرواگیر بیشتر مبتلا شده‌اند. همچنین مطالعات نشان داده که میانسالانی که به بیماریهای قلبی عروقی و مغزی مبتلا می‌شوند، در خردسالی کمتر از نعمت شیر مادر برخوردار بوده‌اند. همچنین ثابت شده ضریب هوشی کودکانی که تغذیه با شیر مادر در آنها رعایت شده است، 8 تا 10 درصد بیشتر از دیگر کودکان بوده است.

رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی، ادامه داد: در سال 83، تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی حدود 23 درصد بود، در این سالها اقدامات لازم برای افزایش میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر از جمله پایش بیشتر بیمارستانهای دوستدار کودک و... صورت گرفت و اکنون آمار تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول حدود 53 درصد است. 97 درصد مادران توانایی دارند تا کودک خود را به صورت انحصاری شیر دهند.