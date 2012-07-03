دیپلماسی فرهنگی عرصه دوستی ها و دشمنی هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل ظهر سه شنبه در همایش ملی بررسی پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و هند با تأکید بر جایگاه استان همدان که در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، افزود: زمانی کشورهای سلطه گر برای اینکه عقاید خود را تحمیل کنند از طریق جنگ وارد می شدند اما امروز عرصه فرهنگ، عرصه دوستی و دشمنی است.

وی با بیان اینکه برای دوستی یا دشمنی با هر کشوری بهترین راهکار دیپلماسی فرهنگی است، گفت: با حضور و ایجاد جاذبه از طریق فرهنگ می توان دشمنی ها را به دوستی تبدیل کرد.

همدان دارای پنج دانشگاه مستقل و وابسته به وزارت علوم است

رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان در خصوص وضعیت رشد کمی و کیفی آموزشی این دانشگاه اظهار کرد: استان همدان دارای پنج دانشگاه مستقل و وابسته به وزارت علوم است که دانشگاه های بوعلی سینا، ملی ملایر، صنعتی همدان، سیدجمال الدین اسدآباد و دانشگاه نهاوند را شامل می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: دانشکده های صنایع غذایی بهار، مدیریت حسابداری رزن، فنی و مهندسی تویسرکان و کبودراهنگ نیز در آینده نزدیک به دانشگاه تبدیل شود.

زلفی گل با تأکید بر اینکه استان همدان، استانی استثنایی است، افزود: همدان تنها مرکز استانی است که با 9 مرکز استان کشور فاصله زمینی یک و نیم تا سه ساعته دارد.

همدان می تواند مرکزی برای شناسایی، جذب و پرورش اندیشمندان باشد

وی با بیان اینکه با توجه به این پتانسیل همدان می تواند مرکزی برای شناسایی جذب و پرورش اندیشمندان، فرهیختگان و هنرمندان باشد، گفتکشاید بوعلی سینا به موجب این امتیاز همدان را برای سکونت انتخاب کرده است.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه همدان باید به یک استان دانشگاهی تبدیل شود، افزود: در سه سال آینده در هر یک از شهرستان های همدان یک دانشگاه ملی ساخته می شود.

وی وسعت پردیس اصلی این دانشگاه را حدود 230 هکتار اعلام کرد و گفت: دانشگاه بوعلی سینا دارای 13 دانشکده با بیش از 10 هزار دانشجو مشغول به تحصیل و 400 عضو هیئت علمی و 764 کارمند است.

زلفی گل ادامه داد: امسال در این دانشگاه در 75 کد رشته کارشناسی، 108 رشته کارشناسی ارشد و 85 کد رشته دکتری دانشجو پذیرفته می شود.

ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به بیش از هزار دانشجو رسید

وی در خصوص روند افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه بوعلی سینا نیز گفت: در سال 86 ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 319 نفر بوده است که در سال تحصیلی جدید به بیش از هزار دانشجو می رسد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا اضافه کرد: در سال 86 تنها 9 نفر در مقطع دکتری پذیرش شدند که سال تحصیلی جدید ظرفیت به 300 دانشجو رسیده است.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته تعداد مقالات علمی دانشگاه دو و نیم برابر شده است، عنوان کرد: دانشگاه بوعلی سینا جزو 15 دانشگاه برتر کشور است.

وی عنوان کرد: دانشگاه بوعلی از نظر تعداد مقالات علمی هفتمین دانشگاه کشور است و همچنین از نظر ارجاعات مقالات علمی در جهان اسلام رتبه دوم را دارد.

زلفی گل با بیان اینکه سرانه تولید علمی همدان نسبت به دیگر استان ها وضعیت مطلوبی دارد، یادآور شد: در زمینه ارجاع مقالات علمی، دانشگاه بوعلی سینا بعد از دانشگاه رازی کرمانشاه رتبه دوم را داراست.