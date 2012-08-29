طرح موضوع تسهیل روند صادرات و واردات محصولات کشاورزی در اجلاس "نم"

عنایت الله بیابانی در گفتگو با مهر، دربیان ظرفیتهای "اقتصادی-کشاورزی" کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اظهارداشت: برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران فرصت بسیار مناسبی برای رایزنی جهت تسهیل روند مبادلات تجاری بویژه مبادلات محصولات کشاورزی بین کشورهای عضو این جنبش است.

وی با بیان اینکه هریک از اعضای جنبش عدم تعهد دارای مزیت های مختلف اقتصادی هستند که می توان از آن بهره مند شد، گفت: یکی از مهمترین مزیت های اقتصادی ایران با توجه به اقلیم چهارفصلی که دارد تولید انواع محصولات کشاورزی است که می تواند این محصولات متنوع را در بازار مصرف کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عرضه کند.

قائم مقام خانه کشاورز درعین حال تصریح کرد: البته برای صادرات محصولات کشاورزی باید از صنعت بسته بندی مناسبی برخوردار باشیم تا محصولات کشاورزی ایرانی در بازارهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته و قدرت رقابت با محصولات دیگر کشورها را داشته باشند.

وی یکی از معضلات پیش رو برای صادرات محصولات کشاورزی را وجود قوانین دست و پاگیر تجاری دانست و افزود: به نظر می رسد می بایست برای صادرات انواع محصولات کشاورزی قوانین دست و پاگیر تجاری از جمله تعرفه های صادراتی حذف شوند تا تولیدکنندگان با رغبت بیشتری مبادرت به انجام این کار کنند.



این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه باغداران مازندران افزود: براین اساس از جمله موضوعاتی که می توان در این اجلاس مطرح کرد تسهیل روند صادرات و واردات محصولات کشاورزی بین اعضای جنبش عدم تعهد است.

وی در ادامه درباره تهاتر محصولات کشاورزی ایران با محصولات کشاورزی اعضای جنبش عدم تعهد گفت: از سویی دیگر ایران می تواند محصولات کشاورزی خود را که مازاد بر نیاز مصرف داخلی تولید کرده است و یا محصولات کشاورزی که در آن از مزیت نسبی برخوردار است مثل زعفران و پسته را با محصولات مورد نیازی مانند موز، انبه و نهاده ها در دیگر کشورهای عضو این جنبش تهاتر کند.



بیابانی افزود: البته باید محصولات موردنیاز توسط کارشناسان مربوطه کیفیت سنجی و قیمت گذاری شوند تا متحمل ضرر و زیان نشویم.