ارزیابی عملکردها راهی برای افزایش تولید مرغ گوشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ترکاشوند ظهر چهارشنبه به مناسبت برگزاری پنجمین کنگره علوم دامی ایران که با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اساتید و دانشجویان رشته‌های مختلف دامی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه 5 درصد از مرغداری‌های کشور را زیر پوشش وضعیت عملکرد برده‌ایم، اظهار داشت: در این عملکرد، ضرایب تبدیل و سن کشتار مرغ مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

وی گفت: تولید مرغ گوشتی در سال 2010، در سطح دنیا 76 میلیون تن بوده که سهم ایران در این میان 1.91 درصد است.

مدیر کل امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم وزارت جهاد کشاورزی با تقسیم‌بندی هرم تولید گوشت مرغ به لاین، اجداد گوشتی، مادر گوشتی، جوجه یک روزه گوشتی و تیمچه گوشتی، تصریح کرد: وجود کشور‌هایی که از بخش لاین برخوردار هستند، اندک است.

وی رتبه تولید مرغ گوشتی ایران را در سطح دنیا و در سال 1990، بیستم عنوان کرد و گفت: در سال 2010 ایران در رتبه هفتم و در کل شاخص جهانی در رتبه نهم جای دارد.

ترکاشوند با بیان اینکه یکی از تحولات بزرگ در صنعت پرورش مرغ گوشتی آزادسازی صنعتی طیور است، ادامه داد: این تحول اساسی با آزاد شدن دست‌اندرکاران تولید مرغ گوشتی از قید و بندهای یارانه‌ای و از سال 1377 آغاز شد که البته در این راستا بهبود کیفیت مدیرت، تکنولوژی تولید مرغ گوشتی و بهبود عملکرد واحد تولیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه رشد تولید مرغ گوشتی کشور، افزایش 409 درصدی داشته است، تصریح کرد: طرح‌های ارزیابی عملکرد تعطیل شدنی نیست و همواره به صورت مطالعاتی در سایر استان‌های انجام می‌شود.

مدیر کل امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم وزارت جهاد کشاورزی به نمونه‌ای از ارزیابی عملکرد واحدهای تولید مرغ گوشتی اشاره کرد و گفت: میانگین وزن مرغ زنده از 2.1 کیلوگرم به 2.5 کیلوگرم افزایش یافته است.