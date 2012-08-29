ماندن یا رفتنم بستگی به نظر باشگاه دارد/ خودم را فدای ذوب آهن کردم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کربکندی پس از شکست یک بر صفر عصر چهارشنبه تیمش برابر نفت تهران به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه شهید دستگردی گفت: ما شروع خوبی در این دیدار نداشتیم و به حریف موقعیت های خطرناک زیادی دادیم. نمی دانم چرا توپ خیلی راحت به خط دفاعی ما می رسد.

وی ادامه داد: ما مشکلاتی داریم که باید در تعطیلات پیش رو این مشکلات را برطرف کنیم. اینکه ما در دقیقه اول نیمه دوم گل خوردیم اتفاقی باب میل تیم نفت بود و بدشانسی آوردیم که پنالتی مهدی رجب زاده هم گل نشد. اگر این ضربه گل می شد قطعا شرایط بازی تغییر می کرد اما این هم جزو اتفاقات فوتبال است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه وقتی تیمی نتیجه نمی گیرد بار روانی زیادی روی دوش بازیکنانش قرار دارد افزود: زمانی که پنالتی گل نشد طبیعی بود که این بار روانی افزایش پیدا کرد و بازیکنان نتوانستند نمایش خوبی داشته باشند. ضمن اینکه احساس کردم رجب زاده با تجربه ای که دارد این ضربه پنالتی را به گل تبدیل کند که نشد.

کربکندی در پاسخ به این پرسش که آیا با این شکست احتمال برکناری شما وجود دارد گفت: من قبلا هم گفته بودم که ذوب آهن خوب نتیجه نگرفته و ایجاد تغییرات جزو اختیارات مسئولان باشگاه است. الان هم همین نظر را دارم اما تا زمانی که هستم با تمام وجودم برای پیشرفت تیم و بهتر بازی کردن آن تلاش می کنم.

پیشکسوتان فوتبال ایران خاطرنشان کرد: با شرایطی که ذوب آهن در ابتدای فصل داشت و 14 بازیکنش را از دست داده بود و شرایط مالی بهم ریخته ای داشت من ریسک کردم و خودم را فدای این تیم کردم تا شاید بتواند به آن کمک کنم. امیدوارم در ادامه راه بتوانیم شرایط بهتری داشته باشیم.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و ذوب اهن اصفهان در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر عصر چهارشنبه با پیروزی یک بر صفر نفتی ها در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به پایان رسید.