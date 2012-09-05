به گزارش خبرنگار مهر، سومین گردهمایی گزارشگران همکار شبکه رادیویی جوان با حضور مدیران این شبکه رادیویی و گزارشگرانی از استانهای مختلف در مراکز استانها در تالار جلسات معاونت صدا در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد. در این مراسم 37 نفر از 22 استان شرکت کرده بودند و محمد امام جمعه برای این گزارشگران کارگاه آموزشی مستند گزارشی را برگزار کرد.
بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو جوان در ادامه در سخنانی گفت: یکی از اهداف مهم رادیو در دو سال گذشته گسترش حوزه کاری خود و فراتر رفتن از تهران و سفر به شهرهای مختلف بوده است. بنابراین حتی سهیم کردن اهالی روستاها در عرصههای رادیویی نیز برای ما قابل توجه است.
وی افزود: ما میخواستیم افرادی باشند که در اسرع وقت با دقت و به صورت حرفهای اخبار و اطلاعات شهرستانها را به برنامههای مختلف ارائه دهند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در شهرهای مختلف از بین همکارانمان در مراکز استانها افرادی را انتخاب کنیم و از طرفی در تلاش بودیم تا حد ممکن زمینههای آموزشی آنها را فراهم کرده و از آنها در برنامههای مختلف استفاده کنیم.
مدیر شبکه جوان یادآور شد: خوشبختانه امروز بعد از سه سال به درک متقابل بین همکاران برنامهساز رادیو جوان و گزارشگرانی که در شهرستانها با ما همکاری میکنند رسیدهایم و تقریبا این دوستان نیاز شبکه جوان و مخاطبانش را شناسایی کردهاند و در قالب گزارشهایی ارائه میدهند که نمونه این آثار امروز در جلسه شنیده شد.
احمدپور با ابراز خرسندی از حضور نمایندگانی در شهرهای مختلف که اتفاقات شهرشان در حوزههای مختلف را به دیگران هموطنان منتقل میکنند، اظهار کرد:از آنجایی که در بین جوانها استعدادهای ناشناختهای وجود دارد این گزارشگران در راستای یافتن این افراد نیز میتوانند به ما یاری برسانند و پتانسیلهای بومی و منطقهای خود را به سراسر ایران معرفی کنند.
وی تصریح کرد: برآیند این همکاری، اتفاق سازندهای برای شهر و استانهای مختلف خواهد بود و روحیه امید و امیدواری را به دیگران منتقل میکند. آن هم در کشوری که گوشه گوشه آن سرشار از استعدادهای گوناگون است که برخی از آنها به وسیله همکاران ما شناسایی شدهاند. از طرفی مجالی برای جذب افرادی که خود را مستعد میدانند نیز به وجود آمده است.
در ادامه این برنامه نشست مدیران گروههای برنامهساز با گزارشگران برگزار شد و کارگاه آموزشی گزارشگری در عصر دیجیتال نیز با حضور استاد صفادل در ادامه این گردهمایی در حال برگزاری است. این گردهمایی فردا نیز ادامه خواهد داشت و در مراسم اختتامیه با حضور محمدحسین صوفی معاون صدا برگزیدگان معرفی خواهند شد.
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