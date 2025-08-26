به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه گزارشگران جوان رادیو جوان با هدف توسعه و تقویت جایگاه گزارشگری در رسانه ملی، طی یک سال گذشته فعالیتهای متنوعی را در دستور کار قرار داده است. این باشگاه تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در استانها و شهرستانها، استعدادهای جوان و علاقهمند به این حرفه را شناسایی و پرورش دهد و در عین حال از توان گزارشگران باسابقه و حرفهای برای ارتقای کیفیت تولیدات رادیویی استفاده کند.
زهره عبدالرحیم تهیهکننده و مسئول باشگاه گزارشگران جوان که خود از گزارشگران باتجربه رادیو جوان به شمار میرود، درباره هدف این باشگاه به خبرنگار مهر بیان کرد: هدف اصلی ما ایجاد بستر مناسب برای حضور گزارشگران تازهکار در کنار حرفهایهای این عرصه است. ما میخواهیم عدالت رسانهای در زمینه آموزش و فرصتهای کاری برقرار باشد تا فعالیت جوانان مستعد از شهرستانها نیز شنیده شود و آنها در فضای حرفهای رشد کنند.
وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین رویکردهای باشگاه، استفاده از توان گزارشگران مستقر در مراکز استانها و شهرستانها است. این افراد که نمایندگی رادیو جوان در مناطق مختلف را بر عهده دارند با تهیه گزارشهای میدانی میتوانند فضای برنامه را متنوعتر کرده و صدای واقعی مردم از نقاط مختلف کشور را به آنتن برسانند.
عبدالرحیم تاکید کرد: نگاه باشگاه صرفاً متمرکز بر تهران نیست بلکه عدالت رسانهای ایجاب میکند نیروهای فعال و علاقهمند در سراسر کشور فرصت حضور در برنامهها را پیدا کنند.
وی درباره خروجی باشگاه بیان کرد: یکی از دستاوردهای باشگاه گزارشگران جوان طی یک سال گذشته، جذب نیروهای افتخاری بوده است. تاکنون ۴ گزارشگر افتخاری از تهران و شهرستانها به این باشگاه پیوستهاند و به صورت مستمر گزارشهای خود را برای رادیو جوان ارسال میکنند که این همکاریها نشانه اعتماد و علاقه جوانان به رادیو جوان است و پیوستن چنین نیروهایی میتواند افق تازهای در گسترش فعالیتهای رسانهای باز کند.
عبدالرحیم در پایان درباره برنامههای آینده باشگاه گفت: امیدواریم بتوانیم تعداد بیشتری از نیروهای جوان را شناسایی و به جمع باشگاه اضافه کنیم. در عین حال تلاش میکنیم سطح آموزشها و کیفیت گزارشها روز به روز ارتقا یابد تا مخاطبان رادیو جوان شاهد گزارشهای متنوعتر، دقیقتر و جذابتر باشند.
