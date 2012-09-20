  1. بین الملل
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

تحولات مصر/

رئیس جدید سازمان اطلاعات سوگند یاد کرد/ تکذیب تغییرات جدید در کابینه مرسی

رئیس جدید سازمان اطلاعات سوگند یاد کرد/ تکذیب تغییرات جدید در کابینه مرسی

رئیس جدید سازمان اطلاعاتی مصر در برابر رئیس جمهور این کشور در قاهره سوگند یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "محمد رافت عبدالواحد شحاته" که روز گذشته از سوی  محمد مرسی به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعاتی این کشور انتخاب شده بود، مراسم تحلیف خود را در کاخ ریاست جمهوری برگزار کرد.

شحاته چندی پیش پس از تصمیم مرسی در زمینه برکنار "مراد موافی" رئیس سابق سازمان اطلاعات مصر به عنوان رئیس موقت این سازمان انتخاب شده بود.

از سوی دیگر، روزنامه الاهرام به نقل از منابع وابسته به دفتر ریاست جمهوری مصر انجام تغییرات جدید در کابینه مرسی را تکذیب کرد.

بنابر این گزارش، با وجود اینکه طی روزهای اخیر شایعات فراوانی درباره تغییر وزیران دارایی، برق و بودجه به گوش رسیده بود، اما این منابع تاکید کردند که وزیران فعلی کابینه مرسی به کار خود ادامه می دهند.

در تحولی دیگر، "هشام قندیل" نخست وزیر مصر بر عزم دولت در زمینه فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه تاکید کرد.

به گزارش المصری الیوم، وی افزود: ما در نظر داریم تمام موانع بر سر راه سرمایه گذاران را از میان برداریم.

کد مطلب 1700664

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