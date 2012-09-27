همه تیمهای جوانان والیبال آسیا قدرتمند هستند/ قضاوتها بهتر شود

به گزارش خبرنگار مهر،کیم سانگ هو عصر پنجشنبه پس از پیروزی شاگردان در برابر قزاقستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تیم قزاقستان در برابر کره خیلی خوب بازی کرد، افزود: اکثر تیمهای شرکت کننده در مسابقات قدرتمند بوده و ژاپن یکی از مدعیان عنوان قهرمانی است.

وی در ادامه با اشاره به میزبانی خوب ارومیه در این رقابتها، اظهار داشت: قبل از آمدن به این شهر در مورد میزبان و توانایی هایش دیدگاه دیگری داشتیم که پس از ورود به شهر ارومیه به این باور رسیدیم که ارومیه میزبان خوبی برای مسابقات مهم است.

سرمربی تیم والیبال کره جنوبی با اشاره به چند اشتباه داوری در بازی با قزاقستان ، عنوان کرد: اشتباهات داوری پیش می آید اما امیدوارم که در بازی های آینده قضاوت ها بهتر شود.

کره شانس قهرمانی در مسابقات والیبال جوانان آسیا را دارد

سانگ هو در ادامه با بیان اینکه تیم ما شانس قهرمانی در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا را دارد، اضافه کرد: با وجود اینکه امروز مسابقه نخست کره بود ولی بازیکنان این تیم با یکپارچگی هر چه تمام بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و تیم قزاقستان را شکست دادند.

تیم والیبال کره جنوبی در نخستین بازی خود در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در ارومیه سه بر یک قزاقستان را شکست داد.