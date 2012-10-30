نقطه سیاه توهین به پیامبر(ص) در نورافشانی آثار اندیشمندان دینی خاموش شد

حجت الاسلام محمد رضا زائری در حاشیه سومین همایش باران غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آثار و اندیشه فرهیختگان و نخبگان غیر شیعی در باره غدیر بیش از هر زمانی اثر بخش و معنا دار است.

وی تاکید کرد: همه انسانهای ظلم ستیز و عدالت جوی جهان گرایشی مقاومت جویانه در برابر استکبار با پرداختن به جایگاه حضرت علی (ع) دارند.

دبیر سومین همایش باران غدیر بیان کرد: برگزاری این همایش سنگ بنای حرکت و جریان ارزشمندی را بنا نهاد تا به بهانه نام و یاد حضرت علی (ع) ارتباطات فرهنگی ایران را با سایر کشورها گسترش دهیم.

وی با اشاره به انتشار چهار کتاب پیرامون غدیر و حضرت علی (ع) از شاعران غیر شیعی افزود: کتابهای عماری رسول از پرفسور دهر مندرنات، مناقب حضرت علی در شعر فارسی در شبه قاره هند اثر دکتر محمد سرفراز ظفر اندیشمند پاکستانی، کتاب پل سلامه وحماسه غدیر معرفی شاعر نامدار مسیحی لبنان و حماسه پیامبر ترجمه کتاب مرحمت الرسول جرج شکوردر سومین همایش باران غدیر رونمایی شد.

حجت الاسلام زائری هدف از برگزاری این همایش را معرفی آثار فرهیختگان غیر شیعی و ادبیات میان دینی و میان مذهبی دانست و گفت: هدف این است که بگوئیم محبت به اهل بیت تنها منحصر به شیعیان نیست و چهر های ماندگار غیر شیعی وآثار ارزشمند آنان را معرفی کنیم.

وی یادآور شد: در بخش ویژه این همایش آثار هنرمندان تجسمی در بخش رحمت للعالمین به نمایش گذاشته شد تا نشان دهیم در کنا رتوهینی که به پیامبر اسلام شده است آثار زیادی در مدح ایشان در جهان منتشر می شود.

دبیر سومین همایش باران غدیر افزود: از جمله آثار ارائه شده نمونه ای از آثار خطاطی کلیم احسن نظامی از مسلمانان اهل سنت پاکستان است که در بیش از 120 نمایشگاه خطاطی درجهان شرکت داشته است.

وی تاکید کرد: پیامبر در جنگ هایی که شرکت داشتند از شاعران استفاده نکردند اما در حادثه غدیر فرمودند که حاضران به غایبان بگویند و این نشان از این داشت که که پیامبر می خواست با زبان رسانه و شعر حادثه غدیر ماندگار شود.

حجت الاسلام زائری تصریح کرد: نخبگان فرهنگی و اندیشمندان و چهرهای ادبی فراوانی در جهان به شخصیت حضرت علی (ع) و حادثه غدیر پرداخته اند و ارزشهای مکتب پیامبر را بیان کرده اند.

وی با اشاره به توهین به ساحت رسول اسلام توسط عاملان گفت: اگر استکبار در یک حرکت سیاسی با توهین به پیامبر نقطه تاریکی را ایجاد کردند هزاران ستاره روشن در جهان در نمایش ارزشهای ایشان نور افشانی می کنند.

حجت الاسلام زائری یادآور شد: در ادبیات میان دینی و میان مذهبی چهر های درخشانی داریم که فضائل رسول اسلام و حضرت علی (ع) را بیان می کنند.

وی گفت: هشت شاعر غیر شیعی از پنج کشور جهان و شش نفر گروه قوالی مهر علی خان از پاکستان، شاهرخ اورامی شاعر اهل سنت ایرانی و خانم توران شهریاری شاعر زرتشتی در این همایش آثار خود را ارائه کردند.

وی افزود: هشت شاعر خارجی شرکت کننده دراین همایش ادبی وهنری عبارتند از شاعر بزرگ " دهر مندرنات " با مذهب هندو و " بالرام شکلا" نویسنده هندو مذهب از کشور هندوستان که به زبان سانسکریت در مدح حضرت علی (ع) غزل سروده است.

وی بیان کرد: شاعرانی از اهل سنت مانند " سمیر فراج " از کشور مصر، " محمد الغری " از کشور تونس، " محمد اسلم انصاری " و "عبدالخالق قادری " از پاکستان اشعار پر شور خود را درباره غدیر در این همایش ارئه دادند.

گفتنی است،" الیاس شویری " و " دیاب یونس " مسیحی مذهب از کشور لبنان و شاعران ایرانی موسوی گرمارودی و مصطفی رحماندوست نیز مقالات و اشعار خود را درباره حضرت علی (ع) ارائه ومورد تجلیل وتشویق اساتید و شرکت کنندگان این همایش ادبی قرار گرفتند.