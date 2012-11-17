«آدم گرگ مرداب» از مجموعه ترس و لرز منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ترس و لرز واقعا پشت خواننده را می‌لرزاند. در هر یک از داستان‌های این مجموعه با چند دختر و پسر کنجکاو و شجاع آشنا می‌شوید و پا به پای آنها ماجراهای ترسناکی را پشت سر می‌گذارید. در ادامه کتاب‌های این مجموعه اینبار «آدم گرگ مرداب» منتشر شده است.

این‌بار در کتاب «آدم گرگ مرداب» آر. ال استاین داستان مردابی به نام "تب» را روایت می‌کند که در آن اتفاقات عجیب و غریبی رخ می‌دهد. اول آنکه زوزه‌های ترسناک شبانه و بعد خرگوشی که شکمش دردیه شده است. همه سگ جدید گریدی را مقصر می‌دانند، آخر این حیوان خیلی شبیه گرگ است و تا حدودی هم وحشی است.

اما گریدی مطمئن است که سگش یک سگ معمولی است. سگ‌های معمولی شب‌های مهتابی زوزه نمی‌کشند، نصف شب‌ها غیبشان نمی‌زند یا با بالا آمدن ماه به موجودات ترسناکی تبدیل نمی‌شوند. شاید هم بشوند؟

استاین مجموعه «ترس و لرز» را با کتاب «به خانه مرگ خوش آمدید» آغاز کرد. این مجموعه حدودا شامل 100 عنوان کتاب است که تاکنون بیش از 220 میلیون نسخه از آنها در آمریکا به فروش رسیده و به 32 زبان زنده ترجمه شده‌اند.

از میان کتاب‌های این مجموعه، خود نویسنده «حبابی که همه را خورد» و «به زیرزمین نزدیک نشو» را بیشتر از بقیه می‌پسندد.

انتشارات پیدایش تاکنون جلدهای مختلف این مجموعه را به چاپ رسانده و این روند همچنان ادامه دارد.

این کتاب در شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 4 هزار تومان به چاپ رسیده است.