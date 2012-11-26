حضرت زینب (س) با خطبه های آتشین خود تبلیغات دروغین بنی امیه را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر بابایی عصر امروز به مناسبت ماه محرم در جمع مردم شهر لوشان افزود: این بانوی بزگوار مردم کوفه را به دلیل پیمان شکنی شان از خواب غفلت بیدار ساخت و نیز هیاهوی تبلیغات دروغین یزید در میان مردم شام را برملا ساخت.

وی اظهارداشت: حضرت زینب ( س ) افزون بر ویژگی های همچون عفت، صبر، عقیله بنی هاشم، عالمه غیرمعلمه و شریکه الحسین بودن، نقش سرنوشت سازی در نهضت کربلا و حفظ این قیام عظیم داشت.

امام جمعه لوشان با بیان اینکه امام حسین(ع) پدید آورنده نهضت بود ولی ادامه دهنده آن خواهرش حضرت زینب علیها السلام شد، گفت: عقیله بنی هاشم، زینب کبری (ع) از شخصیت های تاثیرگذار این نهضت عظیم است که در ماندگاری و جاودانی آن نقشی بی بدیل ایفا کرد.

وی افزود: این بانوی با عظمت پس از شهادت امام حسین علیه السلام و یاران ایشان در کربلا در کوفه و شام، رسالت خویش را به خوبی انجام داد و با استفاده از فرصت ها، ضربه های کاری بر دشمن وارد ساخت.

بابایی با بیان اینکه نهضت خونین و جاودانه کربلا از مهمترین حوادث تاریخ اسلام به شمار می رود، اظهارداشت: ابعاد انقلاب حسینی از زوایای گوناگون قابل بررسی است.

وی تاکید کرد: این نهضت حق را از باطل جدا کرد و تاثیری ژرف بر بیداری مسلمانان گذارد و از سوی دیگر تبلیغات سوء چندین ساله امویان را نقش بر آب ساخت.

امام جمعه لوشان ادامه داد: در طول تاریخ، انقلاب های فراوانی به وقوع پیوسته و افراد بسیاری از خودگذشتگی و فداکاری کرده اند اما با گذشت زمان از یادها فاصله گرفته ولی نهضت عاشورا در دل های مسلمانان، ماندگار شده است.