اعلام برنامه نشستهای درباره فرهنگ و تعلیم و تربیت

به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه برنامه درسی و فرهنگ، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و همکاری گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس مجموعه نشستهایی برنامه ریزی شده است که طی سال جاری و در نیمه اول سال 92 برگزار می شود.

در نشست نخست که 8 آذرماه برگزار شد، دکتر رضا داوری اردکانی درباره فرهنگ و تعلیم و تربیت به ارائه سخن پرداخت. در ادامه این برنامه ها مهدی نوید ادهم در مورد رویکرد فرهنگی به تربیت در روز 29 آذر سخنرانی می کند.

همچنین در 27 دی ماه نیز دکتر نعمت الله فاضلی در مورد روش به مثابه فرهنگ سخنرانی می کند. دیگر سخنران این نشستها دکتر محمود مهرمحمدی است که در مورد فرهنگهای برنامه درسی در 25 بهمن ماه به ارائه سخن می پردازد.

سخنرانی دکتر علیرضا عصاره در مورد فرهنگ به مثابه آموزش در 16 اسفندماه از دیگر برنامه های تنظیم شده در سال جاری است. در ادامه این نشستها که در سال آتی برگزار می شود، دکتر علیرضا عراقیه، 25 اردیبهشت ما در مورد قومیتها و برنامه درسی در ایران سخنرانی می کند.

سخنرانی دکتر ابراهیم طلایی با عنوان فرهنگ و تعلیم و تربیت (نقد و بررسی کتاب برونر) در 29 خردادماه و دکتر زهرا نیک نام در مورد انسان شناسی تربیتی: نگاه به آموزش از منظر فرهنگ در 26 تیرماهاز دیگر سخنرانی های برنامه ریزی شده است که در سال 1392 برگزار خواهد شد.

همه این نشست ها در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد و حضور برای علاقه مندان آزاد است. ساعت برگزاری نشست ها هم متعاقبا اعلام خواهد شد.